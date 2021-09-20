Церемония вручения главной телевизионной премии Эмми-2021 состоялась в Лос-Анджелесе. Сериалу "Корона" вручили больше всего наград. Первое место среди комедийных сериалов разделили "Тед Лассо" и "Хитрости".
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Первое место среди комедийных сериалов разделили "Тед Лассо" и "Хитрости". "Мейр из Исттауна" сумел завоевать наибольшее количество наград в номинации "Лучший мини-сериал". Обладателем премии стал драматический сериал "Ход королевы".
В 2021 году проекты HBO и HBO Max получили наибольшее количество упоминаний – 130. На втором месте Netflix с 129-ю номинациями и на третьем – Disney+ – 71.
Список основных победителей на 73-ю телепремию "Эмми"
Лучший драматический сериал – "Корона" (The Crown).
Лучший комедийный сериал – "Тед Лассо" (Ted Lasso).
"Тед Лассо" 2020 год: смотрите трейлер
Лучшая женская роль второго плана в комедийном сериале – Ханна Уэддингхэм ("Тед Лассо").
Лучшая мужская роль второго плана в комедийном сериале – Бретт Голдстин ("Тед Лассо").
Лучшая мужская роль в драматическом сериале – Джош О'Коннор ("Корона").
Лучшая женская роль в драматическом сериале – Оливия Колман ("Корона").
Оливия Колман / Фото из инстаграма звезды itsoliviacolman
Лучшая мужская роль в комедийном сериале – Джейсон Судейкис ("Тед Лассо").
Лучшая женская роль в комедийном сериале – Джин Смарт ("Хитрости").
Лучшая мужская роль второго плана в мини-сериале или телефильме – Эван Питерс ("Мейр из Исттауна").
Лучшая мужская роль второго плана в драматическом сериале – Тобайас Мензис ("Корона").
Лучшая женская роль второго плана в драматическом сериале – Джиллиан Андерсон ("Корона").
Лучшая женская роль второго плана в мини-сериале или телефильме – Джулианна Николсон ("Мейр из Исттауна").
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме – Юэн Мак-Грегор ("Холстон").
"Холстон" 2021 год: смотрите трейлер
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Лучший мини-сериал – "Ход королевы".
"Ход королевы" 2020 год: смотрите трейлер
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме – Кейт Уинслет.
Лучший сценарий комедийного сериала – Пол В. Даунс.
Лучшая режиссура драматического сериала – Джессика Хоббс (War).
Лучший сценарий драматического сериала – Питер Морган (War).
Лучшая режиссура комедийного сериала – Люсия Аньелло (There Is No Line).
Лучшее ток-шоу – "События прошедшей недели с Джоном Оливером".
Лучшая режиссура мини-сериала, телефильма или драматической программы – Скотт Фрэнк ("Ход королевы").
Лучший сценарий мини-сериала, телефильма или драматической программы – "Я могу уничтожить тебя" (Михаэла Коэл).
Лучшая режиссура развлекательной программы – Дон Рой Кинг (Dave Chappelle; Foo Fighters).
Лучшее конкурсное реалити-шоу – "Королевские гонки РуПола".
Церемония вручения наград Эмми-2021: смотрите видео