Новый сериал на Netflix, который посмотрите за ночь

Стриминговая платформа Netflix постоянно радует зрителей новыми интересными историями, которые затягивают с первых минут. Именно таким является душевный сериал "Как на льду".

Его премьера на Netflix состоялась совсем недавно, однако сейчас он является одним из самых популярных, а в Украине занимает 4-ю строчку в рейтинге тех, которые смотрят чаще всего.

Почему стоит посмотреть сериал "Как на льду?"

Сериал состоит из 8 эпизодов, поэтому его точно успеете посмотреть за ночь. Бессонница гарантирована, поскольку история затягивает с первых минут и не отпускает до финала.

Это история о семье профессиональных фигуристов Руссо и вызовах, которые им приходится преодолевать, чтобы сохранить команду. Когда отец Адрианы оказывается в трудном финансовом положении, она решается вернуться на лед после длительного перерыва. Все для того, чтобы привлечь спонсоров и спасти каток и команду.

Адриана возвращается к тренировкам с новым, чрезвычайно харизматичным партнером Брейденом, однако до сих пор вспоминает своего прошлого партнера Фредди, который был ее первой любовью. Неожиданно парень присоединяется к команде Руссо, и теперь Адриана и Фредди являются главными соперниками.

В сердце Адрианы зарождаются чувства к Брейдену, она также имеет теплые чувства к Фредди, но какие из этих отношений настоящие?

"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала

