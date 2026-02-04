Укр Рус
4 февраля, 00:11
Новый сериал на Netflix, который посмотрите за ночь

Кристина Кобак
Основные тезисы
  • Премьера сериала "Как на льду" на Netflix уже стала популярной, заняв 4-ю позицию в Украине.
  • Сериал рассказывает о вызовах семьи фигуристов Руссо, где Адриана возвращается на лед, чтобы спасти команду и катается с новым партнером Брейденом, имея чувства к двум партнерам.

Стриминговая платформа Netflix постоянно радует зрителей новыми интересными историями, которые затягивают с первых минут. Именно таким является душевный сериал "Как на льду".

Его премьера на Netflix состоялась совсем недавно, однако сейчас он является одним из самых популярных, а в Украине занимает 4-ю строчку в рейтинге тех, которые смотрят чаще всего.

Почему стоит посмотреть сериал "Как на льду?"

Сериал состоит из 8 эпизодов, поэтому его точно успеете посмотреть за ночь. Бессонница гарантирована, поскольку история затягивает с первых минут и не отпускает до финала.

Это история о семье профессиональных фигуристов Руссо и вызовах, которые им приходится преодолевать, чтобы сохранить команду. Когда отец Адрианы оказывается в трудном финансовом положении, она решается вернуться на лед после длительного перерыва. Все для того, чтобы привлечь спонсоров и спасти каток и команду.

Адриана возвращается к тренировкам с новым, чрезвычайно харизматичным партнером Брейденом, однако до сих пор вспоминает своего прошлого партнера Фредди, который был ее первой любовью. Неожиданно парень присоединяется к команде Руссо, и теперь Адриана и Фредди являются главными соперниками.

В сердце Адрианы зарождаются чувства к Брейдену, она также имеет теплые чувства к Фредди, но какие из этих отношений настоящие?

"Как на льду": смотрите онлайн трейлер сериала

Что похожего посмотреть на Netflix?

  • "Два сердца". Сериал, снят на основе реальных событий. В центре сюжета – параллельные истории любви, в которых жизни студента колледжа Криса и богатого бизнесмена Хорхе пересекаются по прихоти судьбы.
  • "Королевы танца". Танцовщица устраивается уборщицей в малоизвестный дрэг-клуб, мечтая принять участие в тамошних шоу. Вскоре ее талант привлекает внимание амбициозного хореографа.
  • "Летняя жара". Группа молодых людей работает на райском курорте. Они проводят незабываемое лето, познавая любовь, настоящую дружбу и пагубные секреты.