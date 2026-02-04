Новий серіал на Netflix, який подивитесь за ніч

Стримінгова платформа Netflix постійно тішить глядачів новими цікавими історіями, які затягують з перших хвилин. Саме таким є душевний серіал "Як на льоду".

Його прем'єра на Netflix відбулася зовсім нещодавно, однак зараз він є одним з найпопулярніших, а в Україні посідає 4-ту сходинку в рейтингу тих, які дивляться найчастіше.

Теж цікаво 4 серіали на Netflix, які не поступаються "Бріджертонам"

Чому варто подивитися серіал "Як на льоду?"

Серіал складається з 8 епізодів, тож його точно встигнете подивитися за ніч. Безсоння гарантовано, оскільки історія затягує з перших хвилин і не відпускає до фіналу.

Це історія про сім'ю професійних фігуристів Руссо та виклики, які їм доводиться долати, щоб зберегти команду. Коли батько Адріани опиняється у скрутному фінансовому становищі, вона наважується повернутися на лід після тривалої перерви. Все задля того, щоб залучити спонсорів і врятувати ковзанку та команду.

Адріана повертається до тренувань з новим, надзвичайно харизматичним партнером Брейденом, однак досі згадує свого минулого партнера Фредді, який був її першим коханням. Несподівано хлопець долучається до команди Руссо, тож тепер Адріана та Фредді є головними суперниками.

У серці Адріани зароджуються почуття до Брейдена, вона також має теплі відчуття до Фредді, але які з цих стосунків справжні?

"Як на льоду": дивіться онлайн трейлер серіалу

Що схожого подивитися на Netflix?