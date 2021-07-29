Леди Гага, Аль Пачино, Джаред Лето в криминальной драме "Дом Гуччи": постеры и дата выхода

Премьера фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи" состоится уже в 25 ноября 2021 года. Но пока мы ждем трейлер в твиттере появились официальные постеры – больше на Кино 24.

На официальном аккаунте фильма в твиттере United Artists Releasing опубликовала постеры с новыми персонажами пяти звезд криминальной драмы, а именно Патриции Реджиани в исполнении Леди Гаги, коварной главной героини фильма. Так мы впервые впервые официально познакомились с экранизацией истории убийства, связанная с модным Домом Gucci.

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Чем поразили постеры фильма Ридли Скотта

Постеры на твиттере загадочно подписаны словом "stasera", итальянским выражением "в этот вечер", без какой-либо другой информации. Может ли это быть намеком на то, что трейлер выйдет совсем скоро?

Фильм расскажет об истории убийства внука основателя модного Дома Gucci Маурицио Гуччи (Адам Драйвер), которое всколыхнуло весь мир. На постерах мы увидели других членов семьи Гуччи, которых играют Джаред Лето, Джереми Айронс и Аль Пачино. Каждый смотрит в камеру с сильной угрозой, характеризующей мрачный характер истории Дома Gucci.

Все, что известно о фильме "Дом Гуччи"

Основанный на книге Сары Эй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумие, гламура и жадности". Сюжет книги рассказывает историю о планах Реджиани убить ее бывшего мужа Маурицио. За это дерзкое убийство она была осуждена в 1998 году.

Интересно, что релиз фильма в 2021 году совпадает со столетней годовщиной основания бренда Gucci и будет охватывать три десятилетия любви, измены, упадка и мести, чтобы увидеть, как далеко зайдет семья, чтобы сохранить контроль.

В "Доме Гуччи" также снимаются: