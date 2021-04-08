В Италии продолжаются съемки увлекательной драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи». Папарацци сфотографировали исполнительницу главной роли Леди Гагу в роскошном свадебном платье.

Новые снимки Леди Гаги со съемок драмы "Дом Гуччи», пожалуй, уже не удивляют ее сторонников. Чуть ли не каждый день итальянские папарацци делают десятки снимков, ведь во время пандемии коронавируса улицы городов пусты, а потому отследить новые локации фильма не сложно. Однако последние фотографии актрисы таки сумеют поразить!

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На кадрах можно увидеть, как Леди Гага шагает в церковь в роскошном свадебном платье. Наряд соответствовал трендам того времени, а потому не прикрывал обувь невесты. Также виднелось красивое кружево и бисер, украшавшие платье, и длинный шлейф. Образ Леди Гаги кинопроизводители дополнили длинной фатой и объемной прической, которую любила делать жена Гуччи Патриция.

А на других кадрах Леди Гага красовалась в белом коротком платье и бежевой шубке.

"Дом Гуччи": коротко о фильме

Авторы проекту "Дом Гуччи" пока держат все детали ленты в секрете. Однако уже известно, что драма расскажет об отношениях знаменитого дизайнера Маурицио Гуччи с его женой Патрицией. Лента не только осветит события последних дней жизни модельера, но и историю его любви.

Как известно, именно Патриция стала заказчицей убийства своего мужа. Поэтому ее образ в фильме "Дом Гуччи" покажут в деталях.

Главные актеры фильма "Дом Гуччи»:

Леди Гага – Патриция Реджани, бывшая жена Гуччи

Адам Драйвер – дизайнера Маурицио Гуччи

Камиль Коттен – любовница Гуччи Паола Франки

Джереми Айронс – отец дизайнера Родольфо

Аль Пачино – дядя Гуччи Альдо

Джаред Лето – племянник дизайнера Паоло

Сальма Хайек – подруга Патриции Пена Ауриемма