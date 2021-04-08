Леді Гага приміряла весільну сукню на зйомках "Будинку Гуччі": перші фото
В Італії тривають зйомки захопливої драми Рідлі Скотта "Будинок Гуччі". Папараці сфотографували виконавицю головної ролі Леді Гагу у розкішній весільній сукні.
Джерело:інстаграм "Будинку Гуччі"
Нові знімки Леді Гаги зі зйомок драми "Будинок Гуччі", мабуть, вже не дивують її прихильників. Ледь не щодня італійські папараці роблять десятки знімків, адже в час пандемії коронавірусу вулиці міст порожні, а тому відстежити нові локації фільму не складно. Однак останні світлини актриси таки зуміють вразити!
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На кадрах можна побачити, як Леді Гага крокує до церкви у розкішній весільній сукні. Вбрання відповідало трендам того часу, а тому не прикривало взуття нареченої. Також виднілось красиве мереживо і бісер, що прикрашали сукню, і довгий шлейф. Образ Леді Гаги кіновиробники доповнили довгою фатою і об'ємною зачіскою, яку полюбляла робити дружина Гуччі Патриція.
А на інших кадрах Леді Гага красувалась у білій короткій сукні і бежевій шубці.
"Будинок Гуччі": коротко про фільм
Автори проєкту "Будинок Гуччі" поки тримають всі деталі стрічки у секреті. Однак вже відомо, що драма розкаже про стосунки знаменитого дизайнера Мауріціо Гуччі з його дружиною Патрицією. Стрічка не тільки висвітлить події останніх днів життя модельєра, але й історію його кохання.
Як відомо, саме Патриція стала замовницею вбивства свого чоловіка. Тому її образ у фільмі "Будинок Гуччі" покажуть у деталях.
Головні актори фільму "Будинок Гуччі":
- Леді Гага – Патриція Реджані, колишня дружина Гуччі
- Адам Драйвер – дизайнера Мауріціо Гуччі
- Каміль Коттен – коханка Гуччі Паола Франкі
- Джеремі Айронс – батько дизайнера Родольфо
- Аль Пачіно – дядько Гуччі Альдо
- Джаред Лето – племінник дизайнера Паоло
- Сальма Гаєк – подруга Патриції Піна Ауріемма
- Мадаліна Генеа – актриса Софі Лорен
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