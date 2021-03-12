Здається, у шоу-бізнесі назріває скандал: Патриція Реджані, про чиє життя з Мауріціо Гуччі знімають фільм, розкритикувала стрічку. Найбільше їй не сподобалась неповага, яку, за її словами, проявила виконавиця головної ролі Леді Гага.

Перші фото Леді Гаги зі зйомок фільму "Будинок Гуччі" стрімко розлетілись світом. Та поки кіномани із захватом розглядають перевтілення актриси у її героїню, сама ж Патриція Реджані розкритикувала американку.

Дивіться також На стилі: Леді Гага приміряла картате пальто для зйомок фільму про Гуччі

У коментарі журналістам колишня дружина Гуччі та замовниця його вбивства не стримувала розчарування, що агенти Леді Гаги не сконтактували з нею. Патриція наголосила, що це велика помилка та акторська непрофесійність, адже телезірка і гадки не має, кого грає у фільмі.

"Мене дратує те, що Леді Гага зображує мене у новому фільмі Рідлі Скотта, навіть не маючи ввічливості чи здорового глузду, щоб прийти і зустрітись зі мною. Це немає стосунку до грошей, бо я не візьму від авторів фільму ні цента. Мова йде про повагу. Я вважаю, будь-який хороший актор повинен спершу пізнати людину, яку він має зіграти. Думаю, це неправильно, що зі мною не зв'язались. І я кажу це зі своєю симпатією і приязністю, яку відчуваю до неї", – наголосила 72-річна Патриція Реджані.

Патриція Реджані розкритикувала Леді Гагу / Фото The Daily Mail

Окрім цього, вона вирішила не приховувати, чому замовила вбивство Мауріціо Гуччі. Після 13 років шлюбу чоловік вирішив покинути її без жодних пояснень. Однак пішов дизайнер не тільки від Патриції, але й від двох маленьких доньок, чого не змогла йому пробачити жінка. Та й те, що коханка Гуччі була значно молодшою, теж зіграло не на користь ловеласа, відтак у 1995 році Патриція Реджані замовила вбивство та провела у колонії довгих 18 років.

Коротко про фільм "Будинок Гуччі"

Режисер Рідлі Скотт вже розпочав роботу над екранізацією фільму "Будинок Гуччі". Зйомки стартували у перші дні березня в Італії. Наразі знімальний майданчик перемістився з Рима у Мілан.

Драма розкаже про одного з найвідоміших дизайнерів Мауріціо Гуччі, який помер внаслідок нападу кілера біля його офісу. Замовником виступила колишня дружина чоловіка, яка відігравала важливу роль у його житті. Та чому ж цей шлюб тріщину – глядачі побачать у майбутній драмі.

Головні ролі у драмі отримали топові актори Голлівуду:

Адам Драйвер – дизайнера Мауріціо Гуччі

Леді Гага – його дружина Патриція Реджані

Каміль Коттен – коханка Гуччі Паола Франкі

Джеремі Айронс – батько дизайнера Родольфо

Аль Пачіно – дядько Гуччі Альдо

Джаред Лето – племінник дизайнера Паоло

Зазначимо, що це не документальний проєкт, а художній. Відтак перед глядачами постане ймовірна історія трагедії, яка базується на книзі Сари Гей Форден.