На стилі: Леді Гага приміряла картате пальто для зйомок фільму про Гуччі
Фільм про одного з найзнаменитіших дизайнерів в історії не може бути позбавленим стилю. А тому мережу вже підкорюють ефектні фото Леді Гаги, зроблені на знімальному майданчику фільму "Будинок Гуччі".
Джерело:інстаграм Вітторіо Зуніно Челотто
Знімками поділився італійський фотограф Вітторіо Зуніно Челотто. На його кадрах можна побачити, що Леді Гага красуватиметься у фільмі "Будинок Гуччі" у стильному картатому пальті, що нагадувало Burberry. Вбрання стилісти доповнили вінтажною хусткою, зав'язаною на шиї актриси.
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Ретро-стиль підібрали і для актора Адама Драйвера, який постав на одному з фото у тренчі, сорочці та смугастій кофті. Ще більшої атмосферності його вигляду додали великі окуляри, що нагадували ті, які носив Мауріціо Гуччі.
Про те, що зйомки фільму "Будинок Гуччі" перебувають у самому розпалі, свідчить другий вихід головних акторів стрічки. Тут Леді Гага вже приміряла сукню в горошок, яка і в 2021 році є трендовою, а Адам Драйвер супроводжував її в класичному костюмі. Здається, для глядачів створюють одну з найстильніших драм за останні роки.
"Будинок Гуччі": сюжет та актори
Рідлі Скотт тільки в 2021 році взявся до своєї екранізації історії життя Мауріціо Гуччі з його дружиною Патрицією. Спершу подружжя здавалось бездоганним. Однак у 1985 році шлюб дав тріщину, коли дизайнер під приводом відрядження покинув сімейний маєток та переїхав до своєї значно молодшої коханки. Тільки у 1991 році Мауріціо і Патриція офіційно розлучились, а вже за 4 роки після цього жінка стала замовником його вбивства.
Якими були стосунки родини Гуччі та що призвело до трагедії – автори відтворять у художньому фільмі. "Будинок Гуччі" не буде документальним проєктом, а тому не варто очікувати, що всі факти, показані у фільмі, будуть правдивими.
Акторський склад фільму "Будинок Гуччі":
- Леді Гага
- Адам Драйвер
- Джаред Лето
- Аль Пачіно
- Джеремі Айронс
- Джек Г'юстон
- Рів Карні
Наразі зйомки "Будинку Гуччі" відбуваються у Мілані. Кілька днів знімальна група перебувала у Римі. Які ще італійські міста потраплять у кадри фільму – поки невідомо.
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