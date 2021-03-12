На стиле: Леди Гага примерила клетчатое пальто для съемок фильма о Гуччи
Фильм об одном из самых знаменитых дизайнеров в истории не может быть лишенным стиля. Поэтому сеть уже покоряют эффектные фото Леди Гаги, сделанные на съемочной площадке ленты "Дом Гуччи"
Источник:инстаграм Витторио Зунино Челотто
Снимками поделился итальянский фотограф Витторио Зунино Челотто. По его кадрах можно увидеть, что Леди Гага будет красоваться в фильме "Дом Гуччи" в стильном клетчатом пальто, напоминающем Burberry. Наряд стилисты дополнили винтажным платком, завязанным на шее актрисы.
Смотрите также Теперь брюнетка: Леди Гага сменила имидж для съемок драмы "Дом Гуччи"
Ретро-стиль подобрали и для актера Адама Драйвера, который появился на одном из фото в тренчи, рубашке и полосатой кофте. Еще большей атмосферности его виду добавили большие очки, напоминающие те, которые носил Маурицио Гуччи.
О том, что съемки фильма "Дом Гуччи" находятся в самом разгаре, свидетельствует второй выход главных актеров ленты. Здесь Леди Гага уже примеряла платье в горошек, котороя и в 2021 году является трендом, а Адам Драйвер сопровождал ее в классическом костюме. Кажется, для зрителей создают одну из самых стильных драм за последние годы.
"Дом Гуччи": сюжет и актеры
Ридли Скотт только в 2021 году приступил к своей экранизации истории жизни Маурицио Гуччи с его женой Патрицией. Сначала супруги казались безупречными. Однако в 1985 году брак дал трещину, когда дизайнер под предлогом командировки покинул семейное поместье и переехал к своей значительно младшей любовницы. Только в 1991 году Маурицио и Патриция официально развелись, а уже через 4 года после этого женщина стала заказчиком его убийства.
Какими были отношения семьи Гуччи и что привело к трагедии – авторы воссоздают в художественном фильме. "Дом Гуччи" не будет документальным проектом, поэтому не стоит ожидать, что все факты, показанные в фильме, будут правдивыми.
Актерский состав фильма "Дом Гуччи":
- Леди Гага
- Адам Драйвер
- Джаред Лето
- Аль Пачино
- Джереми Айронс
- Джек Хьюстон
- Рив Карни
Сейчас съемки "Дома Гуччи" происходят в Милане. Несколько дней съемочная группа находилась в Риме. Какие еще итальянские города попадут в кадры фильма – пока неизвестно.
Поделиться новостью