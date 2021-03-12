Фильм об одном из самых знаменитых дизайнеров в истории не может быть лишенным стиля. Поэтому сеть уже покоряют эффектные фото Леди Гаги, сделанные на съемочной площадке ленты "Дом Гуччи"

Снимками поделился итальянский фотограф Витторио Зунино Челотто. По его кадрах можно увидеть, что Леди Гага будет красоваться в фильме "Дом Гуччи" в стильном клетчатом пальто, напоминающем Burberry. Наряд стилисты дополнили винтажн ым платком, завязанным на шее актрисы.

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Ретро-стиль подобрали и для актера Адама Драйвера, который появился на одном из фото в тренчи, рубашке и полосатой кофте. Еще большей атмосферности его виду добавили большие очки, напоминающие те, которые носил Маурицио Гуччи.

О том, что съемки фильма "Дом Гуччи" находятся в самом разгаре, свидетельствует второй выход главных актеров ленты. Здесь Леди Гага уже примеряла платье в горошек, котороя и в 2021 году является трендом, а Адам Драйвер сопровождал ее в классическом костюме. Кажется, для зрителей создают одну из самых стильных драм за последние годы.

"Дом Гуччи": сюжет и актеры

Ридли Скотт только в 2021 году приступил к своей экранизации истории жизни Маурицио Гуччи с его женой Патрицией. Сначала супруги казались безупречными. Однако в 1985 году брак дал трещину, когда дизайнер под предлогом командировки покинул семейное поместье и переехал к своей значительно младшей любовницы. Только в 1991 году Маурицио и Патриция официально развелись, а уже через 4 года после этого женщина стала заказчиком его убийства.

Какими были отношения семьи Гуччи и что привело к трагедии – авторы воссоздают в художественном фильме. "Дом Гуччи" не будет документальным проектом, поэтому не стоит ожидать, что все факты, показанные в фильме, будут правдивыми.

Актерский состав фильма "Дом Гуччи":

Леди Гага

Адам Драйвер

Джаред Лето

Аль Пачино

Джереми Айронс

Джек Хьюстон

Рив Карни