Певица Леди Гага теперь еще и активно строит карьеру актрисы. После огромного успеха "Рождение звезды" она присоединилась к нескольким новым проектам, в частности, костюмированной драмы "Дом Гуччи".

Папарацци сделали первые фото на съемочной площадке "Дома Гуччи". На кадрах, снятых на расстоянии, можно увидеть Леди Гагу, одетую в белую шапку из меха и шубу. Кроме этого, на фото видна и ее коллегу по драме – актера Адама Драйвера.

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Леди Гага и Адам Драйвер на съемках / Фото Just Jared



Леди Гага на съемках новой драмы / Фото Just Jared

Известно, что Леди Гага получила роль бывшей жены дизайнера Патриции Реджани. Поскольку она всегда была брюнеткой, перед съемкой актриса вынуждена была распрощаться с белокурыми волосами и перекраситься. Уже с обновленным имиджем Леди Гага приехала в Италию, где и проходят съемки фильма "Дом Гуччи".

"Дом Гуччи": сюжет фильма

Режиссером фильма выступил Ридли Скотт. Он захотел экранизировать историю об убийстве знаменитого дизайнера и бизнесмена Маурицио Гуччи. Что предшествовало нападению на владельца модного дома Gucci и какие последствия смерти мужчин ы имела всех его близких – зрители узнают уже в ноябре 2021 года. Именно в это время планируют презентации фильма "Дом Гуччи".

Леди Гага получила довольно непростую роль в ленте. Все потому, что именно Патриция Реджиани была заказчицей убийства Гуччи. Н а это у нее были свои причины: дизайнер еще в 1985 году под предлогом командировки уехал из их семейного дома. Оказалось, в Гуччи была значительно младше любовница, поэтому он без каких-либо объяснений покинул жену и 2 детей и больше не вернулся домой. Только в 1991 голу супруги официально развелись. За убийство Гуччи Патриция попала в тюрьму, откуда досрочно вышла в 2016 году.

Актерский состав фильма "Дом Гуччи":

Леди Гага

Адам Драйвер

Джаред Лето

Аль Пачино

Джереми Айронс

Джек Хьюстон

ров Карни