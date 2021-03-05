Будет кровавый экшн: Брэда Питта сфотографировали на съемках нового боевика – фото
В Голливуде стартовали съемки нового боевика "Скоростной поезд". Одну из главных ролей в фильме сыграет Брэд Питт, которого уже успели сфотографировать американские папарацци.
Источник:Just Jared
Фотографии сделали 2 марта на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. На кадрах Брэд Питт появился в белой футболке, которая была вся в грязи и с пятнами крови. Поэтому с этих кадров можно понять: "Скоростной поезд" режиссера Дэвида Литч будет действительно зрелищным боевиком.
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На съемках экшна увидели и звезду "Будки поцелуев" Джои Кинг. Актриса также имела грим с кровью, поэтому в сети предполагают, что именно она вступит в поединок с героем Брэда Питта.
Во время пандемии представители Голливуда не пренебрегают правилами безопасности. На съемочной площадке они носят защитные щитки, а уже на самых съемках их сбрасывают. Это можно увидеть не только на кадрах папарацци, но и в инстаграми Джои Кинг. Девушка опубликовала совместное фото с коллегой по фильму "Скоростной поезд" Брайаном Тайри Генри, где смешно позировала в защитном щитке.
"Скоростной поезд": сюжет и актеры
Фильм "Скоростной поезд" станет едва ли не самым ожидаемым боевиком, ведь звездный состав ленты Дэвида Литч по-настоящему впечатляет. Зрители увидят в этой новинке кино:
- Брэда Питта
- Леди Гагу
- Сандра Баллок
- Джои Кинг
- Аарона Тейлора-Джонсона
- Зази Битц
- Брайана Тайри Генри
- Эндрю Кодзи
- Маси Ока
- Майкла Шеннона.
Сейчас всех деталей фильма "Скоростной поезд" не рассекречивают. В то же время известно, что фильм снимают по роману писателя Котаро Исаака. В центре событий окажутся 5 наемных убийц, которые получают очередной заказ. Все они садятся в скоростной поезд, курсирующий без остановок из Токио в Мориоку. За время путешествия киллеры распознают своих и поймут, что это ловушка, а целью могут быть они сами. Поэтому профессиональные наемники вступят в ожесточенную борьбу за собственную жизнь.
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