В Голливуде стартовали съемки нового боевика "Скоростной поезд". Одну из главных ролей в фильме сыграет Брэд Питт, которого уже успели сфотографировать американские папарацци.

Фотографии сделали 2 марта на съемочной площадке в Лос-Анджелесе. На кадрах Брэд Питт появился в белой футболке, которая была вся в грязи и с пятнами крови. Поэтому с этих кадров можно понять: "Скоростной поезд" режиссера Дэвида Литч будет действительно зрелищным боевиком.

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На съемках экшна увидели и звезду "Будки поцелуев" Джои Кинг. Актриса также имела грим с кровью, поэтому в сети предполагают, что именно она вступит в поединок с героем Брэда Питта.

Во время пандемии представители Голливуда не пренебрегают правилами безопасности. На съемочной площадке они носят защитные щитки, а уже на самых съемках их сбрасывают. Это можно увидеть не только на кадрах папарацци, но и в инстаграми Джои Кинг . Девушка опубликовала совместное фото с коллегой по фильму "Скоростной поезд" Брайаном Тайри Генри, где смешно позировала в защитном щитке.