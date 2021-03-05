Буде кривавий екшн: Бреда Пітта сфотографували на зйомках нового бойовика – фото
У Голлівуді стартували зйомки нового бойовика "Швидкісний потяг". Одну з головних ролей у стрічці зіграє Бред Пітт, якого вже встигли сфотографувати американські папараці.
Джерело:Just Jared
Світлини зробили 2 березня на знімальному майданчику в Лос-Анджелесі. На кадрах Бред Пітт постав у білій футболці, що була вся в бруді та з плямами крові. Відтак з цих кадрів можна зрозуміти: "Швидкісний потяг" режисера Девіда Літча буде справді видовищним бойовиком.
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На зйомках екшну побачили і зірку "Будки поцілунків" Джої Кінг. Актриса також мала грим з кров'ю, тому у мережі припускають, що саме вона вступить у двобій з героєм Бреда Пітта.
У час пандемії представники Голлівуду не нехтують правилами безпеки. На знімальному майданчику вони носять захисні щитки, а вже на самих зйомках їх скидають. Це можна побачити не тільки на кадрах папараці, але й в інстаграмі Джої Кінг. Дівчина опублікувала спільне фото з колегою по фільму "Швидкісний потяг" Браяном Тайрі Генрі, де кумедно позувала у захисному щитку.
"Швидкісний потяг": сюжет і актори
Фільм "Швидкісний потяг" стане чи не найбільш очікуваним бойовиком, адже зірковий склад стрічки Девіда Літча по-справжньому вражає. Глядачі побачать у цій новинці кіно:
- Бреда Пітта
- Леді Гагу
- Сандру Буллок
- Джої Кінг
- Аарона Тейлора-Джонсона
- Зазі Бітц
- Браяна Тайрі Генрі
- Ендрю Кодзі
- Масі Ока
- Майкла Шеннона.
Наразі всіх деталей стрічки "Швидкісний потяг" не розсекречують. Водночас відомо, що фільм знімають за романом письменника Котаро Ісакі. У центрі подій опиняться 5 найманих вбивць, які отримують чергове замовлення. Всі вони сідають у швидкісний потяг, що курсує без зупинок з Токіо до Моріоки. За час мандрівки кілери розпізнають своїх колег та зрозуміють, що це пастка, а ціллю можуть бути вони самі. Тому професійні найманці вступлять у запеклу боротьбу за власне життя.
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