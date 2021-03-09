Тепер брюнетка: Леді Гага змінила імідж для зйомок драми "Будинок Гуччі"
Співачка Леді Гага тепер ще й активно будує кар'єру актриси. Після шаленого успіху "Народження зірки" вона долучилась до кількох нових проєктів, зокрема, костюмованої драми "Будинок Гуччі".
Джерело:Just Jared
Папараці зробили перші фото на знімальному майданчику "Будинку Гуччі". На кадрах, відзнятих на відстані, можна побачити Леді Гагу, вбрану у білосніжну шапку з хутра та шубу. Окрім цього, на фото видніється і її колега по драмі – актор Адам Драйвер.
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Леді Гага і Адам Драйвер на зйомках / Фото Just Jared
Леді Гага на зйомках нової драми / Фото Just Jared
Відомо, що Леді Гага отримала роль колишньої дружини дизайнера Патриції Реджані. Оскільки вона завжди була брюнеткою, перед зйомкою актриса змушена була розпрощатись з білявим волоссям та перефарбуватись. Вже з оновленим іміджем Леді Гага приїхала до Італії, де й відбуваються зйомки фільму "Будинок Гуччі".
"Будинок Гуччі": сюжет фільму
Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Він захотів екранізувати історію про вбивство знаменитого дизайнера і бізнесмена Мауріціо Гуччі. Що передувало нападу на власника модного дому Gucci та які наслідки смерть чоловіка мала на всіх його близьких – глядачі дізнаються вже в листопаді 2021 року. Саме на цей час планують презентацію фільму "Будинок Гуччі".
Леді Гага отримала досить непросту роль у стрічці. Все тому, що саме Патриція Реджіані була замовницею вбивства Гуччі. І на це в неї були свої причини: дизайнер ще у 1985 році під приводом відрядження поїхав з їхнього сімейного дому. Виявилось, у Гуччі була значно молодшу коханку, тому він без якихось пояснень покинув дружину та 2 дітей і більше не повернувся додому. Тільки у 1991 році подружжя офіційно розлучилось. За вбивство Гуччі Патриція потрапила до в'язниці, звідки достроково вийшла у 2016-му.
Акторський склад фільму "Будинок Гуччі":
- Леді Гага
- Адам Драйвер
- Джаред Лето
- Аль Пачіно
- Джеремі Айронс
- Джек Г'юстон
- Рів Карні
Фільм знімають в Італії, де й відбулись реальні події, покладені в основу стрічки. Як видно на перших фото, вся знімальна група "Будинку Гуччі" дотримується карантинних вимог та навіть на відкритому повітрі носить захисні маски.
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