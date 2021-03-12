Кажется, в шоу-бизнесе назревает скандал: Патриция Реджани, о чьей жизни с Маурицио Гуччи снимают фильм, раскритиковала ленту. Больше всего ей не понравилась неуважение, которое, по ее словам, проявила исполнительница главной роли Леди Гага.

Первые фото Леди Гаги со съемок фильма "Дом Гуччи" стремительно разлетелись по миру. Но пока киноманы с восторгом рассматривают перевоплощения актрисы в ее героиню, сама же Патриция Реджани раскритиковала американку.

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В комментарии журналистам бывшая жена Гуччи и заказчица его убийства не сдерживала разочарование, что агенты Леди Гаги не контактировали с ней. Патриция отметила, что это большая ошибка и актерский непрофессионализм, ведь телезвезда и понятия не имеет, кто играет в фильме.

"Меня раздражает то, что Леди Гага изображает меня в новом фильме Ридли Скотта, даже не имея вежливости или здравого смысла, чтобы прийти и встретиться со мной. Это не имеет отношения к деньгам, я не возьму от авторов фильма ни цента. Речь идет об уважение. Я считаю, любой хороший актер должен сначала познать человека, которого он должен сыграть. Думаю, это неправильно, что со мной не связались. И я говорю это со своей симпатией и дружелюбием, которую испытываю к ней", – отметила 72-летняя Патриция Реджани.

Патриция Реджани раскритиковала Леди Гагу / Фото The Daily Mail

Кроме этого, она решила не скрывать, почему заказала убийство Маурицио Гуччи. После 13 лет брака муж решил покинуть ее без всяких объяснений. Однако ушел дизайнер не только от Патриции, но и от двух маленьких дочерей, чего не смогла ему простить женщина. И то, что любовница Гуччи была значительно моложе, тоже сыграло не в пользу ловеласа, по э тому в 1995 году Патриция Реджани заказала убийство и провела в колонии долгих 18 лет.

Коротко о фильме "Дом Гуччи"

Режиссер Ридли Скотт уже начал работу над экранизацией фильма "Дом Гуччи». Съемки стартовали в первые дни марта в Италии. Сейчас съемочную площадку переместился из Рима в Милан.

Драма расскажет об одном из самых известных дизайнеров Маурицио Гуччи, который умер в результате нападения киллера у его офиса. Заказчиком выступила бывшая жена мужа, которая играла важную роль в его жизни. Но почему же этот брак трещину – зрители увидят в будущей драме.

Главные роли в драме получили топовые актеры Голливуда:

Адам Драйвер – дизайнера Маурицио Гуччи

Леди Гага – его жена Патриция Реджани

Камиль Коттен – любовница Гуччи Паола Франки

Джереми Айронс – отец дизайнера Родольфо

Аль Пачино – дядя Гуччи Альдо

Джаред Лето – племянник дизайнера Паоло