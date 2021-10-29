Леди Гага организовывает убийство в новом трейлере фильма Ридли Скотта "Дом Gucci"
Источник:ютуб Movieclips Trailers
В сети появился новый второй трейлер будущего фильма Ридли Скотта "Дом Gucci", в котором снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие. Премьера фильма в Украине состоится уже 25 ноября 2021 года.
Второй трейлер получился не менее эффектным, чем первый. Семья, амбиции, убийство – главные месседжи в самой ожидаемой премьере ноября!
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Что показали в трейлере
В ролике показали момент знакомства Патриции Реджани со всей семьей Гуччи, свадьбу и борьбу за то, чтобы тоже называться Гуччи, а также момент выстрела, от которого погиб ее муж Маурицио. В трейлере Патриция понимает, что встретила особую семью с определенными традициями, которые порой шокируют. В ролике эффектно звучит саундтрек Sweet Dreams.
"Дом Gucci" 2021: смотрите второй трейлер онлайн
Актеры и роли драмы "Дом Gucci" Ридли Скотта
- Главную роль леди Гуччи сыграет Леди Гага. Однако, были слухи, что ее может сыграть Анджелина Джоли;
- Адам Драйвер сыграет Маурицио;
- Джаред Лето перевоплотится в Паоло;
- Аль Пачино станет Альдо;
- Джереми Айронс сыграет роль Родольфо Гуччи;
- Сальма Хайек появится в роли Пины Ауриеммы, подруги и ясновидящей Патриции.