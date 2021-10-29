Леди Гага организовывает убийство в новом трейлере фильма Ридли Скотта "Дом Gucci"

29 октября 2021 , 15:43
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Источник:

ютуб Movieclips Trailers

В сети появился новый второй трейлер будущего фильма Ридли Скотта "Дом Gucci", в котором снялись Леди Гага, Адам Драйвер, Джаред Лето, Сальма Хайек, Аль Пачино и другие. Премьера фильма в Украине состоится уже 25 ноября 2021 года.

Второй трейлер получился не менее эффектным, чем первый. Семья, амбиции, убийство – главные месседжи в самой ожидаемой премьере ноября!

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Что показали в трейлере

В ролике показали момент знакомства Патриции Реджани со всей семьей Гуччи, свадьбу и борьбу за то, чтобы тоже называться Гуччи, а также момент выстрела, от которого погиб ее муж Маурицио. В трейлере Патриция понимает, что встретила особую семью с определенными традициями, которые порой шокируют. В ролике эффектно звучит саундтрек Sweet Dreams.

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Актеры и роли драмы "Дом Gucci" Ридли Скотта

  • Главную роль леди Гуччи сыграет Леди Гага. Однако, были слухи, что ее может сыграть Анджелина Джоли;
  • Адам Драйвер сыграет Маурицио;
  • Джаред Лето перевоплотится в Паоло;
  • Аль Пачино станет Альдо;
  • Джереми Айронс сыграет роль Родольфо Гуччи;
  • Сальма Хайек появится в роли Пины Ауриеммы, подруги и ясновидящей Патриции.

Что известно о фильме

Основан на книге Сары Гэй Форден "Дом Гуччи. Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Сюжет книги рассказывает историю о планах Реджани убить ее бывшего мужа Маурицио. За это дерзкое убийство она была осуждена в 1998 году.
Автор: Наталія Гулій