Сама актриса назвала этот случай "агрессивным любовным поцелуем". В то время как некоторые вступились за женщину и поблагодарили за поддержку ЛГБТК+, другие раскритиковали ситуацию как циничный рекламный ход.

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Леди Гага поцеловала женщину на съемочной площадке "Джокера"

Леди Гага уже давно выступает за ЛГБТК+ сообщество, используя свои соцсети, чтобы выражаться в поддержку таких вопросов, как равноправие в браке и права трансгендеров. В 2012 году она основала фонд Born This Way, целью которого является расширение прав и возможностей молодых людей. Некоторые расценили ее решение включить в фильм однополый поцелуй как продолжение этой активности.

Однако другие отмечают, что у Леди Гага есть опыт использования провокационных образов и трюков для привлечения внимания общественности. В 2010 году она, как известно, надела платье, полностью сделанное из мяса, на церемонию вручения наград MTV Video Music Awards, что вызвало споры и возмущение среди борцов за права животных. Некоторые критики обвинили ее в использовании той же тактики шока в этом случае, утверждая, что поцелуй был запланирован, чтобы привлечь внимание СМИ и поднять шум вокруг фильма.

Как известно, Леди Гага исполнит роль Гарли Квина. По сценарию, в одной из сцен поднимается по лестнице ратуши в Нью-Йорке, где ее окружает толпа. Во время съемок одна из женщин восклицает Гарли: "Ты попадешь в ад!", на что она останавливается, а потом возвращается назад и с большой страстью целует ее в губы. Затем Харли отвечает: "А ты отправишься туда вместе со мной".

Леди Гага поцеловала женщину на съемках "Джокера": смотрите видео

Видео с этим эпизодом стало вирусным и распространяется по сети.