3 сентября 2025 года состоится премьера второй части второго сезона сериала "Венздей" на стриминговой платформе Netflix. Известно, что в новых эпизодах сыграет популярная американская певица Леди Гага.

Netflix впервые показал, как будет выглядеть артистка в популярной ленте. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Netflix.ua.

Рекомендуем Умер известный канадский актер, который снимался в фильме "Тот, что танцует с волками"

Как будет выглядеть Леди Гага в "Венздей"?

Уже давно стало известно, что Леди Гага сыграет эпизодическую роль во втором сезоне популярного сериала "Венздей". На днях первые фото артистки в образе появились на странице Netflix в инстаграме. Там Леди Гага изображена с длинными белыми волосами, светлыми бровями и глубоким взглядом. На ее плече – лучший друг главной героини Венздей, отрезанная рука, по имени Рич.

Воплощение яда. Леди Гага в роли Розалин Ротвуд,

– говорится в описании к ленте.

В комментариях уже десятки отзывов от людей, которые с нетерпением ожидают увидеть Леди Гагу на экранах. Кто-то пишет, что она просто роскошная – "мама монстров". Другие отмечают, что сериал уже превзошел сам себя. А некоторые подчеркивают, что создатели сериала идеально попали в образ и теперь все с нетерпением ждут продолжения второго сезона.

Что известно о 2 сезоне сериала "Венздей"?

Первая часть второго сезона вышла в свет 6 августа 2025 года. Известно, что после этой премьеры в сети появились первые отзывы зрителей. Большинство из них отмечают, что просто в восторге от долгожданного продолжения, хотя некоторые и критикуют некоторые изменения и нововведения в формате. В частности, ранее главная актриса и сопродюсер второго сезона Дженна Ортега рассказывала, что на этот раз будет значительно больше ужаса и меньше юмора. Так оно и произошло.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер 2 сезона

Во второй части сезона зрители ожидают увидеть эпизодическую роль известной певицы Леди Гаги. Детали ее появления пока не разглашаются, однако известно, что съемки активно продолжались в Ирландии. Создатели сериала пытались привлечь Леди Гагу к большей роли, однако певица не согласилась. Ее участие, хотя и эпизодическое, уже вызывает огромный интерес у поклонников. Также сообщается, что этот проект станет последней актерской ролью Леди Гаги, ведь она планирует сосредоточиться на своей музыкальной карьере.