Легендарная пара: Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс поразили выходом на премьере "Матрицы-4"
Источник:24 канал
Уже завтра, 22 декабря, в Украине состоится долгожданная премьера фильма "Матрица: Воскрешение" (The Matrix: Resurrections). За несколько дней до релиза в Сан-Франциско состоялась "зеленая" дорожка, на которой появились главные герои культовой киноленты.
Премьера фильма "Матрица-4" состоялась в минувшие выходные в США. Тогда все внимание публики и фотографов было приковано к главным звездам дорожки – "Нео" и "Тринити", то есть к Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс.
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Образы актеров
Актер появился в черном костюме Brunello Cucinelli, в белой рубашке и галстуке в полоску, а его коллега-актриса – в длинном черном платье Oscar de la Renta, украшенном пайетками в виде бинарного кода из фильма. Ее плечи прикрывала прозрачная накидка-кейп. Пара выглядела на американской премьере безупречно.
Безупречный Киану Ривз на премьере фильма / Фото Getty Images
Таинственная Кэрри-Энн Мосс на зеленой дорожке/ Фото Getty Images
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Они смело шагали по дорожке, общаясь с другими актерами фильма – Ягья Абдул-Матином II, Нилом Патриком Гаррисом, Джадой Пинкетт-Смит, Приянкой Чопрою. На мероприятие были приглашены дизайнер Марк Джейкобс, мэр Сан-Франциско Лондон Брид и другие.
Кэрри-Энн Мосс, режиссер Лана Вачовски и Киану Ривз / Getty Images
Что интересно, премьера фильма проходила в Театре Кастро, здание которого было подсвечено зеленым светом, а дорожка, по которой шагали звезды, была не стандартной красной, а зеленой – все для антуража будущего фильма "Матрица". Кроме премьеры фильма в кинотеатрах 22 декабря, лента также выйдет на стриминге HBO Max.
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