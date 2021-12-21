Прем'єра фільму "Матриця-4" відбулась минулими вихідними у США. Тоді вся увага публіки та фотографів була прикута до головних зірок доріжки – "Нео" і "Триніті", тобто до Кіану Рівза та Керрі-Енн Мосс.

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Образи акторів

Актор з'явився у чорному костюмі Brunello Cucinelli, в білій сорочці і краватці в смужку, а його колега-акторка – у довгій чорній сукні Oscar de la Renta, прикрашеній паєтками у вигляді бінарного коду з фільму. Її плечі прикривала прозора накидка-кейп. Пара виглядала на американській прем'єрі бездоганно.



Бездоганний Кіану Рівз на прем'єрі фільму / Фото Getty Images

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Таємнича Керрі-Енн Мосс на зеленому хіднику / Фото Getty Images

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Вони сміливо крокували хідником, спілкуючись з іншими акторами фільму – Яг'я Абдул-Матіном II, Нілом Патріком Гаррісом, Джадою Пінкетт-Сміт, Пріянкою Чопрою. На захід також були запрошені дизайнер Марк Джейкобс, мер Сан-Франциско Лондон Брід та інші.



Керрі-Енн Мосс, режисерка Лана Вачовскі та Кіану Рівз / Getty Images

Що цікаво, прем'єра фільму проходила у Театрі Кастро, будівля якого була підсвіченою зеленим світлом, а доріжка, якою крокували зірки, була не стандартною червоною, а зеленою – все для антуражу майбутнього фільму "Матриця". Зазначимо, що окрім прем'єри фільму у кінотеатрах 22 грудня, стрічка також вийде на стримінгу HBO Max.

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