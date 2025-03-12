5 культовых фильмов, которым исполняется 20 лет

Существуют киноленты, которые никогда не устареют. Сколько бы лет не прошло, они всегда остаются актуальными и не надоедают зрителям.

2005 год был особенно богат на такие фильмы, тогда вышло множество глубоких, трогательных и незабываемых картин. Кино 24 подготовило подборку культовых кинолент, которые вышли в 2005 году и в этом году им исполнится 20 лет.

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"Кинг Конг"

Эпически-приключенческий римейк классического фильма "Кинг-Конг" 1933 года рассказывает об амбициозном режиссере, который отправляется на таинственный остров Черепа со своей командой, чтобы снять сенсационный фильм. Отбившись от аборигенов, которые напали на них после высадки, команда заметила, что огромная горилла, по имени Конг украла актрису и убежала в джунгли. Команда пытается выжить на острове, спасая девушку. После этого режиссер решает превратить гигантское существо в главную аттракцию цивилизованного мира, еще не осознавая последствий своих действий.

"Кинг Конг": смотрите онлайн трейлер фильма

Студия сначала не верила в успех проекта, но фильм получил три оскара. Также он является одним из самых дорогих в истории кинематографа, его бюджет был 207 миллионов долларов.

Кстати, если вы обожаете просмотры легендарные киноистории, то вас точно заинтересует сериал, который является самым длинным в мире.

"Бэтмен: Начало"

Это первая часть трилогии Кристофера Нолана о персонаже комиксов DC Бэтмена. Фильм рассказывает о детстве Брюса Уэйна и его путь в становлении как Темного Рыцаря, защитника города Готэм. В детстве он переживает гибель своих родителей и становится наследником богатого положения. Брюс преодолевает долгий путь, путешествует по разным странам, вступает в Лигу Теней, познает себя и мир все больше. Наконец он осознает свою миссию: бороться со злом, защищать погруженный в криминал родной город Готем и стать чем-то большим, чем просто уличным мстителем, – надеждой.

"Бэтмен: Начало": смотрите онлайн трейлер фильма

По традиции Кристофера Нолана в фильме использовали минимальное количество спецэффектов CGI. Бэтмобиль создавался практически с нуля и был полностью управляемым, набирал скорость 90 км/ч всего за 6 секунд.

"Труп невесты"

Очередной шедевр Тима Бертона. История о застенчивом Викторе, который случайно произнес обет невесте-трупу Эмили и надел кольцо на ее руку. После этого он попадает в загробный мир, переживает странные события и узнает о трагической судьбе мертвой невесты. Виктору придется выбрать между двумя мирами.

"Труп невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот мультфильм снят в технике кукольной анимации. На реализацию идеи Тиму Бертону понадобилось 10 лет, а съемочный процесс длился 55 недель.

"Константин"

Джон Константин имеет редкий дар видеть мир таким, каким он есть. Для него мир – поле битвы ангелов с демонами, которые постоянно манипулируют жизнью людей. Расследуя загадочное самоубийство, Константин узнает о заговоре, который грозит нарушить баланс между раем и адом. В конце концов он вынужден противостоять самому Дьяволу.

"Константин": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот мистический фильм исследует вопросы веры, судьбы, искупления и грехов. Он снят на основе серии комиксов 1988 года "Hellblazer".

"Звездные войны эпизод III – Месть ситхов"

Месть ситхов – это один из самых выдающихся фильмов саги Звездных войн. Он показывает кульминацию битвы сил сепаратистов с Республикой и завершение войны клонов. Юный рыцарь-джедай Энакин Скайуокер постепенно отдаляется от своих наставников и оказывается перед выбором между своим долгом и обольщающей темной стороной, которая обещает спасти его любовь. Тем временем в тени вызревает новый порядок, что изменит будущее всей галактики.

"Звездные войны эпизод III – Месть ситхов": смотрите онлайн трейлер фильма

"Месть ситхов" продолжает оставаться одним из самых любимых фильмов "Звездных войн" многими фанатами и считается одним из лучших. Зрители полюбили этот эпизод за его драматическую историю и эмоциональное завершение приквел-трилогии.