2005 рік був особливо багатий на такі фільми, тоді вийшло безліч глибоких, зворушливих та незабутніх картин. Кіно 24 підготувало добірку культових кінострічок, які вийшли у 2005 році та цьогоріч їм виповниться 20 років.

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"Кінг Конг"

Епічно-пригодницький рімейк класичного фільму "Кінг-Конг" 1933 року розповідає про амбітного режисера, який вирушає на таємничий острів Черепа зі своєю командою, щоб зняти сенсаційний фільм. Відбившись від аборигенів, які напали на них після висадки, команда помітила, що величезна горила, на ім'я Конг вкрала акторку та втекла до джунглів. Команда намагається вижити на острові, рятуючи дівчину. Після цього режисер вирішує перетворити гігантську істоту на головну атракцію цивілізованого світу, ще не усвідомлюючи наслідків своїх дій.

"Кінг Конг": дивіться онлайн трейлер фільму

Студія спочатку не вірила в успіх проєкту, але фільм отримав три оскари. Також він є одним з найдорожчих в історії кінематографа, його бюджет був 207 мільйонів доларів.

До речі, якщо ви обожнюєте перегляди легендарні кіноісторії, то вас точно зацікавить серіал, який є найдовшим у світі.

"Бетмен: Початок"

Це перша частина трилогії Кристофера Нолана про персонажа коміксів DC Бетмена. Фільм розповідає про дитинство Брюса Вейна та його шлях у становленні як Темного Лицаря, захисника міста Ґотем. В дитинстві він переживає загибель своїх батьків та стає спадкоємцем багатого становища. Брюс долає довгий шлях, мандрує різними країнами, вступає в Лігу Тіней, пізнає себе і світ все більше. Врешті він усвідомлює свою місію: боротися зі злом, захищати занурене в кримінал рідне місто Ґотем та стати чимось більшим, ніж просто вуличним месником, – надією.

"Бетмен: Початок": дивіться онлайн трейлер фільму

За традицією Кристофера Нолана в фільмі використовували мінімальну кількість спецефектів CGI. Бетмобіль створювався практично з нуля та був повністю керованим, набирав швидкість 90 км/год всього за 6 секунд.

"Труп нареченої"

Черговий шедевр Тіма Бертона. Історія про сором'язливого Віктора, який випадково промовив обітницю нареченій-трупу Емілі та одягнув обручку на її руку. Після цього він потрапляє в загробний світ, переживає дивні події та дізнається про трагічну долю мертвої нареченої. Віктору доведеться обрати між двома світами.

"Труп нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей мультфільм знятий у техніці лялькової анімації. На реалізацію ідеї Тіму Бертону знадобилося 10 років, а знімальний процес тривав 55 тижнів.

"Константин"

Джон Константин має рідкісний дар бачити світ таким, яким він є. Для нього світ – поле битви ангелів з демонами, які постійно маніпулюють життям людей. Розслідуючи загадкове самогубство, Константин дізнається про змову, яка загрожує порушити баланс між раєм та пеклом. Зрештою він змушений протистояти самому Дияволу.

"Константин": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей містичний фільм досліджує питання віри, долі, спокути та гріхів. Він знятий на основі серії коміксів 1988 "Hellblazer".

"Зоряні війни епізод III – Помста ситхів"

Помста ситхів – це один з найвизначніших фільмів саги Зоряних війн. Він показує кульмінацію битви сил сепаратистів з Республікою та завершення війни клонів. Юний лицар-джедай Енакін Скайуокер поступово віддаляється від своїх наставників та опиняється перед вибором між своїм обов'язком і звабливою темною стороною, яка обіцяє врятувати його кохання. Тим часом у тіні визріває новий порядок, що змінить майбутнє всієї галактики.

"Зоряні війни епізод III – Помста ситхів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Помста ситхів" продовжує залишатися одним із найулюбленіших фільмів "Зоряних воєн" багатьма фанатами та вважається одним із найкращих. Глядачі полюбили цей епізод за його драматичну історію та емоційне завершення приквел-трилогії.