24 Канал розповідає про найдовший серіал у світі – "Дороговказне світло". Детальніше про нього – читайте далі в матеріалі.

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Який серіал є найдовшим у світі

"Дороговказне світло" – класична мильна опера, яка розповідає про життя кількох сімей у вигаданому місті Спрінгфілд. Сюжет серіалу розгорається навколо сімейних драм, любовних інтриг та численних історій героїв, що змінювалися протягом десятиліть. Цей американський серіал виходив в ефір 72 роки, а саме з 1937 по 2009-й. Спершу це було радіошоу, а лише згодом люди отримали змогу побачити "Дороговказне світло" на телеекранах. За час виходу серіалу творці випустили 18 262 епізоди, загальна тривалість яких становить 169 днів, 10 годин і 15 хвилин.

Що цікаво, назва стрічки також має особливу історію. Річ у тім, що вона виникла на основі сюжету, а саме від звички персонажа Рутленджа, який постійно залишав світло у своєму будинку. Так, це стало своєрідним символом готовності чоловіка надати допомогу людям у лихі часи.

Попри свою культовість, у 2009 році телекомпанія CBS припинила виробництво стрічки, зазначивши, що серіал "зайняв важливу нішу в історії телебачення, і про нього ніколи не забудуть".

"Дороговказне світло" / Фото IMDb

Окрім "Дороговказного світла", є ще декілька серіалів, які мають велику кількість серій. Серед них:

"Головний госпіталь" – 15 520 серій;

"Сімпсони" – 768 серій;

"Інший світ" – 8891 серія;

"Вулиця Сезам" – понад 4500 серій;

"Закон і порядок" – 515 серій;

"Доктор Хто" – 871 серія.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про найдорожчі серіали за всю історію кіно. Зверніть увагу на ці проєкти та дізнайтеся все про їх великі бюджети.