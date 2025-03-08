HBO готується до обрання ще двох акторів для гучної адаптації книжок про Гаррі Поттера у серіалі. Номінант на Еммі Паапа Ессьєду на фінальній стадії укладення контракту щодо ролі Северуса Снейпа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Deadline.

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Телеканал HBO відмовився коментувати цю інформацію. Там зазначили, що будуть готові підтвердити деталі тільки після завершення угоди.

Чутки про те, що зірка серіалу "Банди Лондона" може втілити роль Северуса Снейпа, з'явилися ще у грудні. Не всі шанувальники підтримали цю ідею.

Водночас шоуранерка та сценаристка серіалу Франческа Гардінер розповіла, що у серіалі про Гаррі Поттера дотримуватимуться "правильного" віку Снейпа – у книжках йому було 31 рік. Паапа Ессьєду у червні відсвяткує 35-річчя.

Які ще актори будуть у серіалі про Гаррі Поттера