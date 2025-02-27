Американський актор Джон Літгоу, відомий своєю майстерністю та численними ролями в кіно та телебаченні, погодився на цю важливу роль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання ScreenRant.

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Знаменитий американський актор Джон Літгоу, якому цього року виповнилося 79 років, офіційно підтвердив, що він приєднається до касти майбутнього серіалу про Гаррі Поттера.

Ця новина стала відомою лише через тиждень після того, як з'явилися чутки про те, що Літгоу нібито близький до укладання контракту на участь у проєкті. Фанати чекали на офіційне підтвердження, і тепер, після заяви актора, всі сумніви остаточно розвіяні.

Це стало для мене повною несподіванкою. Мені щойно зателефонували з кінофестивалю Санденс і запросили на ще один фільм, і це було непросте рішення, бо, боюся, воно визначить для мене останню главу мого життя. Я дуже схвильований,

– поділився актор.

Актор поділився, що на вечірці з нагоди завершення проєкту йому буде близько 87 років, але він все ж таки сказав "так".

Літгоу став першим актором, якого затвердили на роль у серіалі HBO. Раніше роль директора Гоґвортсу у фільмах виконували покійні Річард Гарріс та Майкл Гембон.