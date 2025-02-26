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"Медовий місяць із моєю мамою"

За сюжетом фільму, молодий чоловік переживає одну з найболючіших ситуацій у своєму житті: його наречена залишає його перед вівтарем, вирішивши повернутися до свого колишнього. Замість того, щоб відсвяткувати цей важливий момент свого життя, він опиняється в розпачі й без надії на майбутнє.

Однак, його мама, прагнучи підтримати сина в цей складний період, вирішує, що єдиним варіантом для нього буде поїхати у весільну подорож, але вже не з нареченою, а з нею.

"Медовий місяць із моєю мамою": дивіться онлайн трейлер фільму

"Потяг у 31 грудня"

Легендарний потяг "Укрзалізниці", який служив українським пасажирам багато років, виконує свій останній рейс перед списанням. 31 грудня цей поїзд має прибути на київський вокзал, після чого його відправлять на запасну колію, а провідник Микола Іванович піде на заслужену пенсію. Для нього це буде особливий момент, адже ця поїздка стає завершенням його багаторічної кар'єри в "Укрзалізниці", і він сподівається провести її спокійно. Як правило, рейс 31 грудня не має пасажирів, адже всі поїзди вже зазвичай заповнені святковими мандрівниками. Але цього разу все йде не за звичним сценарієм.

"Потяг у 31 грудня": дивіться онлайн трейлер фільму

З дивних причин, цього разу потяг набирає чимало пасажирів, кожен з яких має свою, особливу історію. Серед них – люди, що рухаються до Києва з різних причин, від святкувань до невідомих справ. Усі вони, можливо, не мають уявлення про те, що саме цей рейс буде вирізнятися з-під інших. Та раптом, у самому серці подорожі, щось іде не так. Потяг застрягає на півдорозі, і без видимих причин зупиняється. Це створює небажану ситуацію, в якій пасажири та провідники опиняються на межі святкового розчарування.

Але чи насправді святкування завершиться серед поля? Чи змінить ця непередбачувана ситуація все для людей у поїзді, і, можливо, подарує їм незабутні моменти? Адже, як з'ясується, кожен з цих пасажирів має свою таємницю, а те, що відбудеться далі, змусить їх переглянути своє ставлення до свят і до того, що насправді важливо в житті.

"Дольче вілла"

За сюжетом фільму, донька головного героя вирішує купити занедбану віллу в Тоскані, мріючи відновити її та створити унікальне місце для себе та своєї родини. Вона вважає, що це буде її шанс на нове життя та новий початок. Однак її батько, Ерік, який завжди прагнув контролювати життя своєї доньки, не може змиритись з її вибором. Він не вірить, що ця вілла може бути добрим інвестуванням і що це принесе щастя. Тому він поспішно вирушає до Італії, аби переконати її відмовитись від цього задуму та зупинити покупку.

Проте, коли Ерік приїжджає до Тоскани, він не знаходить того, що очікував. Замість того, щоб зруйнувати плани доньки, він сам потрапляє під чари цієї казкової місцевості.

"Дольче вілла": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Кохання навіки"

"Нікчемний я 3"

"Посіпаки"

"Нікчемний я 2"

"Смерть перед весіллям"

"Типу вагітна"

"Нікчемний я"

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