Это прекрасная возможность следовать за трендами или просто найти новые фавориты, которые еще не попали на ваше внимание. Выбирайте фильм по своему вкусу и, возможно, именно он станет вашим следующим любимым!

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"Медовый месяц с моей мамой"

По сюжету фильма, молодой человек переживает одну из самых болезненных ситуаций в своей жизни: его невеста оставляет его перед алтарем, решив вернуться к своему бывшему. Вместо того чтобы отпраздновать этот важный момент своей жизни, он оказывается в отчаянии и без надежды на будущее.

Однако, его мама, стремясь поддержать сына в этот сложный период, решает, что единственным вариантом для него будет поехать в свадебное путешествие, но уже не с невестой, а с ней.

"Медовый месяц с моей мамой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Поезд в 31 декабря"

Легендарный поезд "Укрзализныци", который служил украинским пассажирам много лет, выполняет свой последний рейс перед списанием. 31 декабря этот поезд должен прибыть на киевский вокзал, после чего его отправят на запасной путь, а проводник Николай Иванович уйдет на заслуженную пенсию. Для него это будет особый момент, ведь эта поездка становится завершением его многолетней карьеры в "Укрзализныце", и он надеется провести ее спокойно. Как правило, рейс 31 декабря не имеет пассажиров, ведь все поезда уже обычно заполнены праздничными путешественниками. Но на этот раз все идет не по привычному сценарию.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

По странным причинам, этот раз поезд набирает немало пассажиров, каждый из которых имеет свою, особую историю. Среди них – люди, что движутся в Киев по разным причинам, от празднований до неизвестных дел. Все они, возможно, не имеют представления о том, что именно этот рейс будет отличаться из-под других. И вдруг, в самом сердце путешествия, что-то идет не так. Поезд застревает на полпути, и без видимых причин останавливается. Это создает нежелательную ситуацию, в которой пассажиры и проводники оказываются на грани праздничного разочарования.

Но действительно ли празднование завершится среди поля? Изменит ли эта непредсказуемая ситуация все для людей в поезде, и, возможно, подарит им незабываемые моменты? Ведь, как выяснится, каждый из этих пассажиров имеет свою тайну, а то, что произойдет дальше, заставит их пересмотреть свое отношение к праздникам и к тому, что на самом деле важно в жизни.

"Дольче вилла"

По сюжету фильма, дочь главного героя решает купить заброшенную виллу в Тоскане, мечтая восстановить ее и создать уникальное место для себя и своей семьи. Она считает, что это будет ее шанс на новую жизнь и новое начало. Однако ее отец, Эрик, который всегда стремился контролировать жизнь своей дочери, не может смириться с ее выбором. Он не верит, что эта вилла может быть хорошим инвестированием и что это принесет счастье. Поэтому он поспешно отправляется в Италию, чтобы убедить ее отказаться от этого замысла и остановить покупку.

Однако, когда Эрик приезжает в Тоскану, он не находит того, что ожидал. Вместо того чтобы разрушить планы дочери, он сам попадает под чары этой сказочной местности.

"Дольче вилла": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Любовь навеки"

"Ничтожный я 3"

"Миньоны"

"Гадкий я 2"

"Смерть перед свадьбой"

"Типа беременна"

"Ничтожный я"

Поэтому если вы до сих пор не решили, что посмотреть этим вечером, ознакомьтесь с новой подборкой на Netflix и найдите идеальный вариант для вашего настроения.