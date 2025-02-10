Расслабят и поднимут настроение: 4 легких фильма для хорошего вечера понедельника

У каждого из нас есть любимые фильмы, которые мы просматриваем после сложного дня, недели или очередного жизненного испытания. Это ленты, которые приносят спокойствие и расслабляют.

24 Канал подобрал фильмы, которые станут идеальным вариантом для просмотра в понедельничный вечер. Это спокойные и беззаботные истории о добре, которые расслабят и помогут отдохнуть.

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"Приключения Паддингтона"

Волшебный, добрый и вежливый мишка, который относится к редкому виду медведей, приезжает прямо из Перу в Англию в поисках своего дома. На станции Паддингтон, в честь которой решают его назвать, он встречает семью Браунов, которые принимают его у себя. Однако злая Милисент хочет сделать из мишки чучело для музея.

Каждый из фильмов про Паддингтона трогает, вдохновляет и поднимает настроение. Это мечтательная и веселая лента о медведе, который сможет влюбить в себя каждого.

"Приключения Паддингтона": смотрите трейлер онлайн

"11 друзей Оушена"

Вор Дэнни Оушен только вышел из тюрьмы, а уже планирует сложное ограбление казино в Лас-Вегасе. Он хочет пробраться в три заведения, принадлежащих суровому бизнесмену Терри Бенедикту. Дэнни подбирает команду, которая сможет осуществить этот трюк.

Этот фильм легкий и интересный – харизма юных актеров, яркие огни Лас-Вегаса и история о дружбе способна сделать вечер понедельника замечательным.

"11 друзей Оушена": смотрите трейлер онлайн

"Несравненный мистер Фокс"

Кукольный анимационный фильм рассказывает о мистере Фоксе, который раньше жил в свое удовольствие и грабил курятники. Но однажды он вместе со своей беременной женой оказался в ловушке, поэтому пообещал отказаться от краж. Два года спустя Фокс с женой и сынишкой переезжает в новый красивый дом в окружении богатых фермерских хозяйств и, кажется, снова соблазнится на преступление.

Исключительный юмор, оригинальный визуальный стиль и юмор делает фильм милым и веселым. Его можно пересматривать множество раз.

"Несравненный мистер Фокс": смотрите трейлер онлайн

"Ларс и настоящая девушка"

Ларс – очень застенчивый парень, который живет в маленьком городке на севере Америки. Он считает, что нашел любовь всей своей жизни. Но это не настоящая девушка, а секс-кукла, которую Ларс заказал в интернете. И почему-то парень этим абсолютно доволен.

Это успокаивающая и трогательная история, которая показывает, что люди готовы объединяться и помогать своим близким в трудную минуту. Ларс преодолевает страхи и трудности несмотря на одиночество и депрессию.

"Ларс и настоящая девушка": смотрите трейлер онлайн