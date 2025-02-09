24 Канал подготовил подборку лучших фильмов о загадках и тайнах. Эти ленты не только захватывают, но и погружают зрителей в мир неожиданных открытий.

Не пропустите 5 самых страшных хорроров, которые смогут досмотреть только самые смелые

"Зодиак" (2007)

Этот фильм основан на реальных событиях 1970-х и рассказывает об одном из самых загадочных преступлений XX века. В Сан-Франциско происходит ужасная серия убийств, которые расследует полиция. Преступник Зодиак присылает в газеты послания, заставляя правоохранительные органы заинтересоваться его персоной. Профессиональные детективы и журналисты пытаются раскрыть дело и найти убийцу.

"Зодиак": смотрите трейлер фильма онлайн

"Код да Винчи" (2006)

Профессор истории религии Роберт Лэнгдон оказывается в центре расследования загадочного убийства куратора Лувра. Перед смертью мужчина оставляет серию загадок, которые ведут к большой тайне. Вместе с криптологиней, по имени Софи, Роберт должен разгадать шифры, спрятанные в картинах Леонардо да Винчи. Скрытая истина может перевернуть все, что люди знают о христианстве.

"Код да Винчи": смотрите трейлер фильма онлайн

"Иллюзия обмана" (2013)

Четверо талантливых иллюзионистов объединяются в команду. Во время своих грандиозных шоу они не только удивляют публику магическими трюками, но и осуществляют ограбление банков. Все это герои делают прямо на сцене, что вызывает подозрения у ФБР. Правоохранительные органы начинают охоту на иллюзионистов, но каждая попытка разоблачить их заканчивается неудачей.

"Иллюзия обмана": смотрите трейлер фильма онлайн

Такие фильмы заставляют нас не только наблюдать, но и вместе с героями искать ответы на сложные вопросы. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь просмотром!