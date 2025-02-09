24 Канал підготував добірку найкращих фільмів про загадки й таємниці. Ці стрічки не лише захоплюють, але й занурюють глядачів у світ несподіваних відкриттів.

Не пропустіть 5 найстрашніших горорів, які зможуть додивитись лише найсміливіші

"Зодіак" (2007)

Цей фільм заснований на реальних подіях 1970-х і розповідає про один з найбільш загадкових злочинів XX століття. У Сан-Франциско відбувається жахлива серія вбивств, які розслідує поліція. Злочинець Зодіак надсилає до газет послання, змушуючи правоохоронні органи зацікавитися його персоною. Професійні детективи та журналісти намагаються розкрити справу та знайти вбивцю.

"Зодіак": дивіться трейлер фільму онлайн

"Код да Вінчі" (2006)

Професор історії релігії Роберт Ленґдон опиняється в центрі розслідування загадкового вбивства куратора Лувру. Перед смертю чоловік залишає серію загадок, які ведуть до великої таємниці. Разом із криптологинею, на ім'я Софі, Роберт має розгадати шифри, заховані в картинах Леонардо да Вінчі. Прихована істина може перевернути все, що люди знають про християнство.

"Код да Вінчі": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ілюзія обману" (2013)

Четверо талановитих ілюзіоністів об'єднуються в команду. Під час своїх грандіозних шоу вони не лише дивують публіку магічними трюками, а й здійснюють пограбування банків. Усе це герої роблять прямо на сцені, що викликає підозри у ФБР. Правоохоронні органи розпочинають полювання на ілюзіоністів, але кожна спроба викрити їх закінчується невдачею.

"Ілюзія обману": дивіться трейлер фільму онлайн

Такі фільми змушують нас не лише спостерігати, а й разом із героями шукати відповіді на складні питання. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом!