Одним із таких фільмів є "Прокляті", який поставив режисер Тордур Палссон – автор популярного детективного серіалу на Netflix "Убивства Вальгалли". Цей фільм вийде у прокат 6 лютого. Щоб познайомитися з кращими представниками жанру, 24 Канал підготував добірку фільмів, що занурюють глядачів у світ давніх міфів та переказів.

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"Прокляті" (The Damned, 2024)

Події розгортаються у віддаленому ісландському селищі XIX століття. Молода жінка, на ім'я Єва керує рибальським промислом. Після того як біля берегів тоне корабель, вона стоїть перед важким вибором: врятувати потерпілих чи зберегти останні запаси їжі для своїх односельців. Її рішення пробуджує тіні старовинних ісландських легенд, а почуття провини перетворюється на моторошну реальність. Фільм отримав схвальні відгуки критиків за свою атмосферність та глибоке занурення у фольклор.

"Прокляті": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відьма" (The Witch, 2015)

Сюжет переносить нас у Нову Англію XVII століття, де сім'я поселенців стикається з надприродними силами після зникнення немовляти. Фільм майстерно відтворює атмосферу того часу, спираючись на реальні народні вірування та забобони. Це перший фільм одного з найвідоміших режисерів горорів Робарта Еггерса.

"Відьма": дивіться онлайн трейлер фільму

"Маяк" (The Lighthouse, 2019)

Ще один його фільм розповідає про двох наглядачів маяка на віддаленому острові, які поступово втрачають розум під впливом ізоляції та загадкових подій. Стрічка черпає натхнення з морських легенд та міфів, створюючи напружену та гіпнотичну атмосферу.

"Маяк": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ритуал" (The Ritual, 2017)

За сюжетом британський фільм жахів, знятий режисером Девідом Брукнер за однойменним романом Адама Невілла, розповідає про групу друзів, яка вирушає в похід шведською глушиною, де вони стикаються з древнім злом зі скандинавських міфів. Фільм вдало поєднує елементи психологічного трилера та фольклорного жаху.

"Ритуал": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мідсоммар" (Midsommar, 2019)

Найвідоміший фольк горор розпочинається з того, що молода пара приєднується до друзів у подорожі до віддаленого шведського села на фестиваль, який проводиться раз на дев'яносто років.

"Мідсоммар": дивіться онлайн трейлер фільму

Те, що починається як безтурботна літня відпустка, перетворюється на моторошний кошмар, коли мешканці села запрошують своїх гостей взяти участь у святкуваннях, натхненних давніми язичницькими традиціями.