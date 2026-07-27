Стриминговый сервис Netflix имеет немало замечательных лент для идеального вечера. 24 Канал собрал подборку фильмов, которые гарантированно подарят хорошее настроение и восстановят душевное спокойствие.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020)

Во время свадьбы в калифорнийской пустыне Найлз и Сара попадают случайно во временную петлю. Теперь они вынуждены снова и снова проживать один и тот же день. Однако вместо того чтобы паниковать, герои решают развлекаться по полной, параллельно ища выход из этой ловушки.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер фильма онлайн

"Первый день моей жизни" (2023)

В центре истории – четыре человека, которые оказались на самом дне разочарования и решили покончить с собой. Таинственный незнакомец дает им ровно неделю, чтобы посмотреть на жизнь со стороны и переосмыслить свои решения. Вместе они проживают удивительное путешествие и пытаются найти смысл двигаться дальше.

"Первый день моей жизни": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ножи наголо: Стеклянная луковица" (2022)

Эксцентричный миллиардер приглашает нескольких влиятельных людей на роскошную виллу в Греции, чтобы сыграть в вымышленное детективное расследование. Однако безобидная забава внезапно выходит из-под контроля и становится настоящей трагедией. К счастью, на острове случайно оказывается гениальный детектив Бенуа Бланк, сразу берущийся раскрыть это запутанное дело.

"Ножи наголо: Стеклянная луковица": смотрите трейлер фильма онлайн

"Проект "Адам"" (2022)

Пилот из будущего Адам Рид совершает аварийную посадку в своем прошлом, где случайно встречает самого себя в 12-летнем возрасте. Вместе со своей юной и очень остроумной копией герой отправляется в опасную миссию, чтобы спасти мир и собственную семью.

"Проект "Адам"": смотрите трейлер фильма онлайн

"Любовь с первого взгляда" (2023)

Хедли опаздывает на свой рейс в Лондон и случайно знакомится в аэропорту с очаровательным британцем Оливером. Между молодыми людьми сразу возникает взаимная симпатия, поэтому длительный полет превращается в романтическое свидание в их жизни. Впрочем, сразу по прилету дождевая столица теряет влюбленных в толпе, оставляя им лишь скудный шанс на новую встречу.

"Любовь с первого взгляда": смотрите трейлер фильма онлайн

На днях мы рассказывали о фильмах, которые следует посмотреть в компании друзей.