Стрімінговий сервіс Netflix має чимало чудових стрічок для ідеального вечора. 24 Канал зібрав добірку фільмів, які гарантовано подарують гарний настрій та відновлять душевний спокій.

"Зависнути у Палм-Спрінгс" (2020)

Під час весілля в каліфорнійській пустелі Найлз і Сара випадково потрапляють у часову петлю. Тепер вони змушені знову й знову проживати один і той самий день. Проте замість того щоб панікувати, герої вирішують розважатися на повну, паралельно шукаючи вихід із цієї пастки.

"Зависнути у Палм-Спрінгс": дивіться трейлер фільму онлайн

"Перший день мого життя" (2023)

У центрі історії – четверо людей, які опинилися на самому дні розчарування й вирішили накласти на себе руки. Таємничий незнайомець дає їм рівно тиждень, щоб подивитися на власне життя збоку та переосмислити свої рішення. Разом вони проживають дивовижну подорож і намагаються знайти сенс рухатися далі.

"Перший день мого життя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ножі наголо: Скляна цибуля" (2022)

Ексцентричний мільярдер запрошує кількох впливових людей на розкішну віллу в Греції, щоб зіграти у вигадане детективне розслідування. Однак невинна забава раптово виходить з-під контролю і стає справжньою трагедією. На щастя, на острові випадково опиняється геніальний детектив Бенуа Бланк, який одразу береться розкрити цю заплутану справу.

"Ножі наголо: Скляна цибуля": дивіться трейлер фільму онлайн

"Проєкт "Адам"" (2022)

Пілот з майбутнього Адам Рід здійснює аварійну посадку у своєму минулому, де випадково зустрічає самого себе в 12-річному віці. Разом зі своєю юною та дуже дотепною копією герой вирушає у небезпечну місію, щоб урятувати світ і власну родину.

"Проєкт "Адам"": дивіться трейлер фільму онлайн

"Кохання з першого погляду" (2023)

Хедлі запізнюється на свій рейс до Лондона та випадково знайомиться в аеропорту з чарівним британцем Олівером. Між молодими людьми одразу виникає взаємна симпатія, тому тривалий політ перетворюється на найромантичніше побачення в їхньому житті. Втім, одразу після прильоту дощова столиця губить закоханих у натовпі, залишаючи їм лише мізерний шанс на нову зустріч.

"Кохання з першого погляду": дивіться трейлер фільму онлайн

Днями ми розповідали про фільми, які варто переглянути у компанії друзів.