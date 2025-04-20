На одном дыхании: 3 легких мини-сериала для выходного дня

Выходные – это отличное время для перезагрузки. Идеальным дополнением в этот период может стать легкое и веселое кино. Но бывает, что полноценный сериальный марафон занимает слишком много времени, а фильмы не подарят столько эмоций, как хотелось бы.

Кино 24 подобрало легкие и короткие сериалы, которые не требуют много времени, но точно подарят удовольствие. Они увлекательные, забавные и с интересным сюжетом.

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"Мы – Lady Parts" (2018 – 2021)

Количество эпизодов: 12

Сериал рассказывает о группе молодых мусульманок, которые создают панк-рок группу в Великобритании. Они черпают вдохновение из невероятной смеси лондонских культур. В центре сюжета – 27-летняя Амина, которая случайно оказывается на прослушиваниях в коллектив.

Это энергичный и веселый сериал, который отличается от многих других телешоу. Невероятная энергия, песни и актерский состав сделали его особенным.

"Мы – Lady Parts": смотрите трейлер онлайн

"Взрывные котята" (2024)

Количество эпизодов: 9

После упадка Земли небесный совет освобождает Бога и отправляет его к людям в виде разговорчивого домашнего кота. Он попадает в семью Хиггинсов и пытается решить их проблемы, хотя его внимание теперь больше привлекает лазерная указка. Еще и оказывается, что соседом является его враг – Вельзевул, который тоже в теле кошки.

Забавные приключения эксцентричных котов не могут не заинтересовать зрителя. Сериал немного хаотичный и моментами странный, но веселый.

"Взрывные котята": смотрите трейлер онлайн

"Мы" (2020)

Количество эпизодов: 4

В центре сюжета – биохимик Дуглас, с которым после 25-летнего брака хочет развестись жена Конни. Мужчина хочет спасти их отношения от распада и отправляется вместе с любимой и 17-летним сыном в тур по Европе, надеясь воссоединить семью.

Это забавная и искренняя история супружеской пары, приключенческая история о любви, брак и воспитание детей.

"Мы": смотрите трейлер онлайн