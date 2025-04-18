Кино 24 расскажет об одних из самых новых турецких сериалов, которые вышли не более года назад. У них интересный сюжет, точный актерский состав и невероятная динамика.

К слову "Какая же искаженная ложь": честные отзывы на сериал об украинке, о котором гудит вся сеть

"Жизнь на кону"

Жанр: комедия, криминал, фэнтези

В центре сюжета – спортивный обозреватель Иса, который из-за неудач теряет популярность, работу и впадает в депрессию. Жизнь мужчины меняется, когда он встречает призрака миллиардера Рефика, который просит его расследовать собственное убийство.

Иса отправляется на поиски правды, встречает дочь миллиардера и многих других подозреваемых. Он пытается раскрыть тайну и вернуть себе счастливую жизнь.

"Жизнь на кону": смотрите трейлер онлайн

"Асаф"

Жанр: драма

Водитель такси Асаф живет неприметной жизнью после тяжелого развода с женой. Из-за несчастного случая влиятельные люди его втягивают в преступный и криминальный мир – это кардинально меняет жизнь Асафа. Теперь он может потерять то, что является самым дорогим в его жизни – сына. Рутинная жизнь мужчины становится борьбой за выживание.

"Асаф": смотрите трейлер онлайн

"Анонимные любовники"

Жанр: мелодрама, драма, комедия

Главный герой Джем в детстве пережил сложные события и теперь не верит в любовь и считает, что она приносит только боль. Со своим наставником он основывает "Лечебницу любви", где помогает людям забыть о сердечных травмах. Но жизнь Джема меняется, когда в его заведении появляется Хазал, которая верит в любовь и настоящие чувства.

"Анонимные любовники": смотрите трейлер онлайн