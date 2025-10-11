Не заметите, как пролетит время: 3 легких сериала, которые можно включить в дороге
- "Эмили в Париже" – сериал о маркетинг-директоре Эмили Купер, которая приезжает в Париж.
- "Джинни и Джорджия" – история о матери-одиночке Джорджии и ее детях, которые переезжают в новый город.
Если вы хотите, чтобы время в дороге пролетело с невероятной скоростью, – включите интересный и легкий сериал. Если впереди долгий путь, вы точно сможете посмотреть несколько серий.
Какие сериалы включить в дороге, расскажет Кино 24. Сохраняйте нашу подборку, если вскоре отправляетесь в путешествие.
Какие сериалы посмотреть в дороге?
"Эмили в Париже"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 40
Главная героиня – исполнительный директор по маркетингу из Чикаго Эмили Купер. Девушке неожиданно поступает предложение поехать в Париж. Теперь она должна познать жизнь в столице Франции.
Зрители наблюдают за приключениями Эмили, ее работой, коммуникацией с коллегами, общением с друзьями и мужчинами. На протяжении четырех сезонов с девушкой происходят различные забавные и неприятные ситуации.
"Эмили в Париже" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Джинни и Джорджия"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 30
В сериале рассказывается о Джинни, ее брате Остине и их 30-летней маме Джорджии Миллер. Женщина воспитывает детей сама и однажды отправляется в один из городов Новой Англии для поиска лучшей жизни.
В семье начинается новая жизнь. Джинни находит друзей в школе, встречает парня, в которого влюбляется, Джорджия же пытается избавиться от проблем, которые преследуют ее из прошлого.
"Джинни и Джорджия" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн
"Убийства в одном здании"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 47
Чарльз, Оливер и Мейбл – соседи из Верхнего Вест-Сайда, которых объединяет страсть к преступлениям. В их доме происходит убийство, поэтому герои берутся его расследовать и решают записать подкаст.
"Убийства в одном здании" 1 сезон: смотрите трейлер онлайн