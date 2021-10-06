Ленты "Носорог", "Дом "Слово", "Я работаю на кладбище" покажут в Варшаве – обзор фильмов

На 37-м Варшавском кинофестивале, который начнется 8 октября 2021 года, представят три украинских фильма, это: "Дом "Слово". Неоконченный роман" Тараса Томенко и "Носорог" Олега Сенцова, созданы при поддержке Госкино, и лента "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко, созданная при поддержке УКФ.

Вне конкурса также, в программе Shorts Special Screening покажут анимационную ленту украинского аниматора Бориса Бубнова "Обещание". 37-й Варшавский кинофестиваль состоится с 8 по 17 октября 2021 года.

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Фильмы "Дом "Слово". Неоконченный роман" Тараса Томенко и "Носорог" Олега Сенцова представлены в международной конкурсной программе Варшавского МКФ. В этом году Украину представляют два из пятнадцати фильмов, которые из большого количества лент со всего мира были отобраны в один из основных конкурсов этого авторитетного фестиваля.

"Дом "Слово". Неоконченный роман" (в международной конкурсной программе)

: 2017: драма: Тарас Томенко: Борис Георгиевский, Анна Левченко, Михаил Вознюк, Ольга Радчук, Сергей Солопай, Александр Завальский

Это драматическая история украинских писателей, которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо системы, фильм о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад. В международном конкурсе 37-го Варшавского МКФ лента будет иметь мировую премьеру.

"Дом "Слово". Неоконченный роман" 2017: смотрите трейлер

"Носорог" (в международной конкурсной программе)

: 2021: криминальная драма: Олег Сенцов: Сергей Филимонов, Евгений Черников, Евгений Григорьев, Алина Зевакова

Созданная в копродукции Украины, Польши и Германии лента "Носорог" Олега Сенцова впервые была представлена мировой общественности на 78-м Венецианском МКФ в конкурсной программе "Горизонты". История фильма основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

"Носорог" 2021: смотрите трейлер фильма

"Я работаю на кладбище "(в программе 1-2 Competition)

: 2021: драма, комедия, черный юмор: Алексей Тараненко: Виталий Салий, Виктория Городецкая, Анна Иванова, Виктор Жданов

Фильм, который является полнометражным дебютом режиссера, снят по одноименной книге рассказов Павла Белянского. Мировая премьера картины состоялась в июне 2021 на международном фестивале Ferrara Film Festival (Италия), в Украине ленту можно было увидеть в рамках международного конкурса 50-го КМКФ "Молодость".

Фильм показывает, как простить ошибки, научиться любить и перестать бояться жизни. С этим довольно трудно справиться на кладбище, но это вполне возможно. Саша – менеджер фирмы, занимающейся установкой памятников на кладбище. У него много клиентов, каждый из которых переживает горе, а Саша полон иронии и цинизма. Однажды его 14-летняя дочь решает вернуть отца в свою жизнь.

"Я работаю на кладбище" 2021: смотрите трейлер