Не только "Битва за битвой": фильмы с Леонардо Ди Каприо, которые должен увидеть каждый
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в этом году был номинирован на премию Оскар в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Битва за битвой", однако победу одержал Майкл Б. Джордан за экшн "Грешники".
"Одна битва за другой" – не единственная лента с участием Ди Каприо, которая стоит внимания. Что еще посмотреть, расскажет 24 Канал.
Читайте также Фильмы с Чаком Норрисом, который умер в 86 лет
Какие фильмы с Леонардо Ди Каприо посмотреть?
"Титаник" (1997)
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
- Роль: Джек
События фильма разворачиваются в 1912 году. 17-летняя аристократка Роуз, ее мать и жених находятся на корабле, следующем через северную Атлантику. Девушка не хочет замуж за Кэла, поэтому решает прыгнуть в океан.
Роуз спасает молодой художник Джек, после чего между ними зарождается настоящая любовь. Однако влюбленные еще не знают, что им придется бороться за жизнь и пережить трагедию.
"Остров проклятых" (2010)
- Рейтинг IMDb: 8.2/10
- Роль: Тедди Дэниелс
1954 год, остров Шаттер в Бостонской гавани. Там расположена психиатрическая больница Эшклифф, где находятся особо опасные преступники. На остров прибывают федеральный маршал Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток – Рэйчел Соландо, которая утопила своих троих детей.
"Великий Гэтсби" (2013)
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
- Роль: Джей Гэтсби
В 1922 году Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк со Среднего Запада. Его соседом становится загадочный миллионер Джей Гэтсби, известен своими вечеринками. Теперь главный герой оказывается в мире богачей, где царят любовь, иллюзия и обман.
"Убийцы цветочной луны" (2023)
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
- Роль: Эрнест Баркхарт
Эрнест прошел Первую мировую войну и отправляется в индейскую резервацию племени осейдж в Оклахоме. Дядя предлагает ему жениться на Молли Кайл, чтобы завладеть земельными правами ее семьи. Однако мужчине придется устранить всех наследников.
За какой фильм Леонардо Ди Каприо получил Оскар?
Заметим, что Леонардо Ди Каприо таки имеет один Оскар. Он получил награду в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Легенда Хью Гласса" в 2016 году. Актер сыграл следопыта и охотника за пушниной Хью Гласса. Мужчина оказывается один на Диком Западе и должен выживать в опасных условиях.