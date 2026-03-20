Не только "Битва за битвой": фильмы с Леонардо Ди Каприо, которые должен увидеть каждый

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо в этом году был номинирован на премию Оскар в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Битва за битвой", однако победу одержал Майкл Б. Джордан за экшн "Грешники".

"Одна битва за другой" – не единственная лента с участием Ди Каприо, которая стоит внимания.

Какие фильмы с Леонардо Ди Каприо посмотреть?

"Титаник" (1997)

Рейтинг IMDb : 8.0/10

: 8.0/10 Роль: Джек

События фильма разворачиваются в 1912 году. 17-летняя аристократка Роуз, ее мать и жених находятся на корабле, следующем через северную Атлантику. Девушка не хочет замуж за Кэла, поэтому решает прыгнуть в океан.

Роуз спасает молодой художник Джек, после чего между ними зарождается настоящая любовь. Однако влюбленные еще не знают, что им придется бороться за жизнь и пережить трагедию.

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Остров проклятых" (2010)

Рейтинг IMDb : 8.2/10

: 8.2/10 Роль: Тедди Дэниелс

1954 год, остров Шаттер в Бостонской гавани. Там расположена психиатрическая больница Эшклифф, где находятся особо опасные преступники. На остров прибывают федеральный маршал Тедди Дэниелс и его напарник Чак Оул, чтобы расследовать исчезновение одной из пациенток – Рэйчел Соландо, которая утопила своих троих детей.

"Остров проклятых": смотрите онлайн трейлер фильма

"Великий Гэтсби" (2013)

Рейтинг IMDb : 7.2/10

: 7.2/10 Роль: Джей Гэтсби

В 1922 году Ник Каррауэй приезжает в Нью-Йорк со Среднего Запада. Его соседом становится загадочный миллионер Джей Гэтсби, известен своими вечеринками. Теперь главный герой оказывается в мире богачей, где царят любовь, иллюзия и обман.

"Великий Гэтсби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Убийцы цветочной луны" (2023)

Рейтинг IMDb : 7.5/10

: 7.5/10 Роль: Эрнест Баркхарт

Эрнест прошел Первую мировую войну и отправляется в индейскую резервацию племени осейдж в Оклахоме. Дядя предлагает ему жениться на Молли Кайл, чтобы завладеть земельными правами ее семьи. Однако мужчине придется устранить всех наследников.

"Убийцы цветочной луны": смотрите онлайн трейлер фильма

За какой фильм Леонардо Ди Каприо получил Оскар?

Заметим, что Леонардо Ди Каприо таки имеет один Оскар. Он получил награду в категории "Лучшая мужская роль" за фильм "Легенда Хью Гласса" в 2016 году. Актер сыграл следопыта и охотника за пушниной Хью Гласса. Мужчина оказывается один на Диком Западе и должен выживать в опасных условиях.