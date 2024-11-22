Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Page Six. Это не первый раз, когда Ди Каприо и Уинслет появляются вместе после выпуска фильма 1997 года, однако каждый такой момент вызывает бурю эмоций у поклонников.

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Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет показались вместе на публике: подробности

Несмотря на то, что актеры уже много лет не снимались вместе в крупных проектах, их дружба и профессиональное сотрудничество остаются в центре внимания фанатов и прессы. Совместное фото стало еще одним милым воспоминанием для всех, кто помнит романтическую историю Джека и Роуз на борту "Титаника".

Встреча кинозвезд Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет состоялась на специальном показе фильма "Ли", где Уинслет сыграла главную роль. Ди Каприо пришел поддержать свою давнюю подругу, демонстрируя свое уважение и близкое отношение к коллеге, даже через 27 лет после премьеры культового фильма "Титаник".

Кейт, моя дорогая подруга, твоя работа в этом фильме была не что иное, как трансформационная. Я не перестаю быть пораженным. Я продолжаю восхищаться твоей силой, твоей честностью, твоим талантом и твоей страстью к каждому проекту, который ты создаешь. Итак, без лишних слов, один из величайших талантов моего поколения, единственная и неповторимая Кейт Уинслет,

– сказал Леонардо.

Он назвал ее одной из самых талантливых актрис своего поколения и отметил, что работа с ней стала для него настоящим подарком судьбы.