Легенды "Титаника" воссоединились: как изменились Ди Каприо и Уинслет за 27 лет
Знаменитый американский актер и кинопродюсер Леонардо Ди Каприо был замечен на публике вместе со своей коллегой Кейт Уинслет. Легендарные актеры, которые стали всемирно известными благодаря своим ролям в культовом фильме "Титаник", обнародовали совместное фото, которое стало настоящим событием для фанатов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Page Six. Это не первый раз, когда Ди Каприо и Уинслет появляются вместе после выпуска фильма 1997 года, однако каждый такой момент вызывает бурю эмоций у поклонников.
Смотрите также Не только "Реванш": 3 сериала с молодым украинским актером Евгением Лесничим
Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет показались вместе на публике: подробности
Несмотря на то, что актеры уже много лет не снимались вместе в крупных проектах, их дружба и профессиональное сотрудничество остаются в центре внимания фанатов и прессы. Совместное фото стало еще одним милым воспоминанием для всех, кто помнит романтическую историю Джека и Роуз на борту "Титаника".
Встреча кинозвезд Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет состоялась на специальном показе фильма "Ли", где Уинслет сыграла главную роль. Ди Каприо пришел поддержать свою давнюю подругу, демонстрируя свое уважение и близкое отношение к коллеге, даже через 27 лет после премьеры культового фильма "Титаник".
Кейт, моя дорогая подруга, твоя работа в этом фильме была не что иное, как трансформационная. Я не перестаю быть пораженным. Я продолжаю восхищаться твоей силой, твоей честностью, твоим талантом и твоей страстью к каждому проекту, который ты создаешь. Итак, без лишних слов, один из величайших талантов моего поколения, единственная и неповторимая Кейт Уинслет,
– сказал Леонардо.
Он назвал ее одной из самых талантливых актрис своего поколения и отметил, что работа с ней стала для него настоящим подарком судьбы.