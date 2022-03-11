Леонардо Ди Каприо пожертвовал 10 миллионов долларов ВСУ – фейк

11 марта 2022 , 11:50
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Информация о том, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал Вооруженным Силам Украины 10 миллионов долларов, оказалась фейком. Об этом сообщили представители Международного Вышеградского Фонда.

О большом пожертвовании оскароносного актера, недавно сыгравшего в комедии "Не смотрите вверх", писало немало украинских и западных СМИ. Они связывали это с тем, что у него украинские корни. Бабушка Леонардо Ди Каприо Елена Смирнова когда-то жила в Одессе, а в 1917 году эмигрировала в Германию, это действительно правда, сообщает 24 канал. 

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Пожертвование Леонардо Ди Каприо ВСУ – фейк

Актер не пожертвовал в размере 10 миллионов долларов. Международные специалисты по проверке фактов предположили, что это слухи. 

Лючия Бекова, представитель Международного Вышеградского Фонда, сообщила агентству Reuters, что они не знают и не располагают никакой информацией о пожертвовании Леонардо Ди Каприо в размере 7,6 миллиона фунтов стерлингов.

Международный Вышеградский Фонд не обнародовал эту информацию,
– сказала Бекова.

Фонд также заявил: "Сегодня фейковые новости существуют в любой форме. Пожалуйста, следите за официальными источниками, за журналистами и СМИ, которые заслуживают доверия, и не распространяйте фейковые новости".

Любопытно. В статьях Insider  и People  пишут, что источник, близкий к Ди Каприо, сказал, что он сделал несколько пожертвований, связанных с Украиной, но сумма в размере 10 миллионов долларов ошибочна.

Представители актера пока не ответили на запросы комментариев от западных журналистов. 


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Автор: Наталія Гулій