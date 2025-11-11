4 недооцененных фильма с Леонардо Ди Каприо, которые стоит посмотреть хотя бы один раз

Леонардо Ди Каприо начинал сниматься в кино подростком и сейчас стал одним из самых известных актеров своего поколения. С начала XXI века каждая роль Леонардо Ди Каприо доказывала критикам, что он способен покорять зрителя не только своей внешностью, но и настоящим талантом.

Сегодня, 11 ноября, Леонардо Ди Каприо исполняется 51 год. По этому случаю 24 Канал предлагает посмотреть одни из недооцененных лент с голливудским актером. Некоторые из них остались незамеченными, а некоторые не получили того внимания, которого заслуживают.

"Дорога перемен"

Рейтинг IMDb: 7,3

Молодая пара Эйприл и Фрэнк Уилеры живут с двумя детьми в городке в Коннектикуте в середине 50-х. Хотя они не показывают этого, на самом деле каждый скрывает разочарование в карьере и отношениях. Они решают переехать во Францию, но все мечты и их брак оказывается под угрозой.



Леонардо Ди Каприо в кино / Кадр из фильма

В ленте произошло воссоединение Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо через 10 лет после премьеры "Титаника". Однако это гораздо более сложный и запутанный фильм. Игру Ди Каприо невозможно переоценить: он переживает боль словно по-настоящему.

"Что гложет Гилберта Грейпа"

Рейтинг IMDb: 7,7

Молодой Гилберт Грейп после потери отца становится главой семьи. Теперь он сам заботится о своей матери и младших братьев и сестер в маленьком городке. Но его жизнь меняется, когда здесь случается авария с домом на колесах, а его пассажиры, среди которых красивая девушка Бекки, остаются в городе.

Леонардо Ди Каприо в кино / Кадр из фильма

Главного героя в фильме играет Джонни Депп, однако и Леонардо Ди Каприо в роли его брата Арни, у которого аутизм, достоин внимания. Ведь за свою игру он получил свою первую номинацию на Оскар.

"Авиатор"

Рейтинг IMDb: 7,5

Это биографическая лента о предпринимателе Говарде Хьюза, который посвящает себя авиации с юных лет. Получив немалое наследство, он снимает дорогой фильм. Мужчина продолжает свой бизнес и становится владельцем авиакомпании. Однако его жизнь не такая и безоблачная.



Леонардо Ди Каприо в кино / Кадр из фильма

Это длительный, но очень интересный фильм Мартина Скорсезе, что тянет на психологическую драму. Игра Ди Каприо непревзойденная, – это одна из причин пересмотреть ленту.

"Дневник баскетболиста"

Рейтинг IMDb: 7,3

Экранизация автобиографического романа Джима Кэрролла ведется от его имени. 16-летний подросток играет в баскетбол и пишет стихи. Спортивная площадка становится его миром. Но когда его лучший друг умирает от лейкемии, а тренер начинает издеваться над мальчиками, путь к мечте оказывается под вопросом.



Леонардо Ди Каприо в кино / Кадр из фильма

Ди Каприо играет главного героя и умело и талантливо изображает, как наркотики могут изменить человека.