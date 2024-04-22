Мне противно, когда вспоминаю, - известная украинская актриса рассказала о работе россиян в Украине

Популярная украинская актриса Леся Самаева известна украинцам из фильмов "Сумасшедшая свадьба", "Сестры по крови" и "Село на миллион" и многих других. В свое время актриса, как и большинство ее коллег, снималась на украинских киностудиях вместе с российскими актерами.

Теперь Самаева поделилась, каким было их сотрудничество. А также рассказала о значительных различиях между актерами из страны-агрессора и нашими артистами.

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Леся Самаева рассказала о поведении российских актеров на съемках в Украине

Она отметила, что многие из них в Украине чувствовали себя звездами, поскольку всегда имели лучшие условия. Продюсеры фильмов считали, что участие российских актеров придаст кинопродукции большего значения, поэтому на съемках россиянам уделяли куда больше внимания: "Мы где-то ютились, все в одной комнатке, а они имели совсем другие условия".

Я не смогу никогда поделиться воспоминанием о той или иной работе, потому что мне противно, когда вспоминаю, что рядом работали русские актеры. Когда слышу эту речь, вижу лица, которые сейчас кричат по телевизору, что "украинцы – нацики",

– сказала Леся Самаева.

Актриса отмечает, сейчас она не может пересматривать фильмы, на которых выросла. Леся говорит, что во всем этом видит пропаганду.

"Все, что связано с российской культурой и языком, – сейчас неприемлемо. Правильно говорят, что любой российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос. И вроде Путина ненавидит, и против войны, но украинец должен быть "младшим братом". Они заражены бациллой имперскости, и это неизлечимо", – добавила артистка.

Леся Самаева считает, что российские актеры, так же как и все россияне, живут в прошлом. Она высказывает мнение, что украинцы – это энергия жизни, тогда как россияне бредят энергией смерти. Мы стремимся к росту, развитию и созиданию, тогда как они остаются в ловушке бесконечного отражения неволи.

Фильмография Леси Самаевой