Звезда сериала "Офис" вернет фанам 110 тысяч долларов, которые они пожертвовали на спиноф

В 2019 году Лесли Бейкер начал сбор средств через краудфандинг для создания сериала о своем персонаже из "Офиса" – Стэнли Хадсоне. Шоу должно было выйти несколько лет назад.

Но сначала его производство приостановили из-за пандемии COVID-19, а сейчас оказалось, что его невозможно снять из-за стачек сценаристов и актеров.

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Звезда сериала "Офис" вернет фанам 110 тысяч долларов

Известно, что Лесли Бейкер собрал более 300 тысяч долларов, так что фанаты начали спрашивать, куда исчез актер, поскольку шоу так и не вышло.

Лесли Бейкер заявил, что сумма, полученная от платформы краудфандинга, составляла более 100 тысяч долларов, и эти деньги он вернет людям. Относительно других 200 тысяч долларов актер не сообщил, куда они делись.

Лесли Бейкер / NBC News

Что известно о сериале "Офис"

"Офис" (The Office US) – американский комедийный сериал, являющийся адаптацией одноименного британского сериала канала BBC. "Офис" адаптировал для американских зрителей Грег Дэниелс, до этого много лет работавший в составе сценаристов "Субботного вечера в прямом эфире", а также ситкомами "Симпсоны".

Сюжет сериала раскрывает повседневную жизнь сотрудников офиса компании Dunder Mifflin в городе Скрентон, штат Пенсильвания. Проект впервые вышел на экраны в марте 2005 года на телеканале NBC, в составе которого снялись известные актеры, включая Стива Карелла, Рейна Уилсона, Джона Кразинского, Дженну Фишер, Би Джей Новака и других. С периода с 2005 по 2013 год сериал под названием "Офис" представил зрителям 176 эпизодов, распределенных на 8 сезонов.

"Офис": смотрите трейлер