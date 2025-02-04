Плюнул в лицо девушке: Льва Сомова обвинили в психологическом насилии над студентами

Актриса театра имени Марии Заньковецкой Александра Мироненко сделала громкое заявление. Она обвинила актера и преподавателя КНУТД Льва Сомова в психологическом давлении и унижении студентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Александры. Мироненко стала еще одной из экс-студенток, которые наконец решили не молчать и говорить об этой проблеме в учебных заведениях.

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Александра Мироненко о психологическом насилии Льва Сомова

Александра Мироненко сделала пост в фейсбуке, в котором подробно описала все, что ей пришлось пережить во время обучения на курсе Льва Сомова. Она поделилась своим опытом, рассказав, как преподаватель позволял себе грубую лексику и проявлял абсолютно непрофессиональное поведение во время занятий.

Актриса вспомнила, как на первом занятии, когда они только попали в университет, мастер собрал их и сказал: "Как же я вас всех ненавижу". Сначала Александра подумала, что это была всего лишь шутка. Но со временем она поняла, что это не просто слова. Актриса отметила, что даже не могла представить, какой ад ждет ее в течение следующих трех лет обучения.

Чем больше он нас узнавал, тем больше позволял себе "откровенности", слова "Вы – ур*ды" "Вы – курс г*вна" "Профнепригодная бл*дь" "Вы ох**ли" мы слышали постоянно, но, когда ты маленькая девочка, ты нивелируешь такие штуки, потому что думаешь, что это он просто злой сейчас, но потом будет все хорошо. Не будет,

– говорит Мароненко.

С ее слов, Лев Сомов позволял себе поступки, которые были недопустимыми даже для преподавателя. Он мог плюнуть студентам в лицо или же бросать в них бутылки с водой.

"Он встает со своего кресла идет к девочке и говорит "Вот сейчас я буду твой партнер, и ты должна повернуться ко мне головой и показать удивление" они начали играть сценку и вот пришел момент поворота головы. И Лев Николаевич Сомов со всем его талантом и отдачей плюет девочке в лицо. Время останавливается у девочки шок и тут слова: "Вот именно такое мне нужно было удивление"", – написала Александра.

По словам Александры Мироненко, студенты часто выполняли прихоти Льва Сомова, чтобы избежать его гнева. Они вынуждены были покупать ему сигареты, приносить вещи, а также покупать зефир – все это становилось частью их ежедневной жизни в университете.

Однако особенно Сомова раздражали личные отношения студентов.

Если Сомов узнает, что у кого-то отношения, ты автоматически становился его врагом. А врагов принято уничтожать, что он и делал. Я видела ситуации, когда он узнал, что его "любимцы" встречаются. Он наказал их самым страшным, что может быть для студента – игнорировал и не выпускал их на сцену месяцами, не смотрел на них. Но перед этим он кричал, особенно на девушку, будто она такая соблазнительница и это она виновата: "Вы только тр**аться хотите, твари вы",

– вспоминает Александра.

По словам актрисы, Сомов часто позволял себе критиковать внешний вид студентов. Сначала он говорил Александре, что если она не похудеет, то будет играть только роли "мамок или колхозных работников". Со временем вообще перестал обращаться к ней по имени и начал называть ее "Толстая жопа" или "Толстожопик", пока она не похудеет.

За каждый проступок студентки он отмечал, что ее внешность является препятствием для профессионального развития. Это привело к тому, что Александра начала серьезно унывать, перестала есть и сосредоточилась только на изнурительных тренировках, надеясь на быстрый результат, чтобы удовлетворить требования Сомова и доказать, что она стала худой. Актриса начала пить лекарства для похудения и даже вынуждена была выбрасывать еду, которую передавали ей родители, а когда у нее были срывы и она ела, то быстро бежала в уборную, завязывала волосы и вызывала рвоту.

Когда Александра наконец похудела, Сомов начал хвалить ее, обращаться к ней по имени и даже рекомендовать другим девушкам узнать, как ей удалось похудеть. Однако, глядя на них, актриса говорила: "Тебе это не надо, пожалуйста, не делай так, как я". Когда она достигла критического веса, Сомов спросил ее: "Мироненко, а когда ты не будешь на диете?" На что Александра ответила: "Когда вы скажете достаточно".

Александра Мироненко поблагодарила всех, кто был рядом с ней в этот сложный период ее жизни и оказывал поддержку. Актриса также отметила, что если кто-то сейчас нуждается в помощи и поддержке, она готова быть опорой для тех, кто переживает подобные трудности. Она уверена, что люди, которые прибегают к манипуляциям, унижений и насилия, не имеют никакого права находиться в роли преподавателей или наставников, ведь такие поступки не могут быть оправданы никакими обстоятельствами.