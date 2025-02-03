Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The Daily Mail. Ли Джу-Силь ушла из жизни всего через три месяца после того, как ей поставили диагноз, что стало большой потерей для ее семьи и поклонников.

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Актриса "Игры в кальмара" Ли Джу-Силь умерла: подробности

2 февраля 2025 года в Южной Корее ушла из жизни известная актриса Ли Джу-Силь. Причиной ее смерти стало онкологическое заболевание – рак желудка. Ли Джу-Силь боролась с коварной болезнью в течение трех месяцев, но, к сожалению, ее организм не смог выдержать тяжелых испытаний. Она умерла на 81-м году жизни в своем доме. Похороны актрисы состоятся 5 февраля.

Это не первая борьба Ли Джу-Силь с раком. 30 лет назад она уже пережила страшный диагноз – рак молочной железы. Врачи тогда прогнозировали, что ей осталось жить всего несколько недель. Но благодаря длительному лечению, актриса смогла победить болезнь, и рак отступил через 13 лет. Однако болезнь вернулась, и, к сожалению, на этот раз она стала фатальной.

Ли Джу-Силь оставила после себя огромный след в кинематографе и сердцах своих фанатов. Она получила новую волну популярности благодаря своей роли в сериале "Игра в кальмара".

В этом проекте она сыграла мать Хван Джун Хо и мачеху Хван Ин Хо. Эта роль стала важной в ее карьере, ведь сериал получил невероятную популярность во всем мире, и имя Ли Джу-Силь стало известным новому поколению зрителей.