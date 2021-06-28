Лиам Нисон мог стать Джеймсом Бондом: почему актер отказался от роли
Источник:People
Голливудский 69-летний актер Лиам Нисон недавно рассказал, что много лет назад мог изображать Джеймса Бонда, но его покойная жена была не в восторге от этой идеи.
Известно, что Лиаму Нисону идея перевоплотиться в Джеймса Бонда очень понравилась.
Читайте также "007: Не время умирать": презентовали зрелищный украинский трейлер фильма о Джеймсе Бонде
"Мне несколько раз звонили, это правда. Причем, это было после того, как я снялся в "Списке Шиндлера" (драматическая картина о геноциде евреев). Это было где-то 26 лет назад. Я знаю, что они рассматривали разных актеров на эту роль, я был среди них", – рассказал актер.
Однако, когда жена Лиама Нисона узнала об этом предложении, она категорически была против:
Дорогой мой, если тебе предложат роль Джеймса Бонда и ты согласишься – мы никогда не поженимся,
– дополнил Лиам Нисон.
Кто такой Джеймс Бонд
Главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI-6. Получил широкую популярность после начала экранизации его романов. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1962 по 2015 годы вышли 24 фильма.
Кто сыграл Джеймса Бонда
- Роджер Мур (1973 – 1985);
- Тимоти Далтон (1987 – 1989);
- Пирс Броснан (1995 – 2002);
- Дэниел Крейг (2006-до сих пор).