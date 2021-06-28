Лиам Нисон мог стать Джеймсом Бондом: почему актер отказался от роли

Голливудский 69-летний актер Лиам Нисон недавно рассказал, что много лет назад мог изображать Джеймса Бонда, но его покойная жена была не в восторге от этой идеи.

Известно, что Лиаму Нисону идея перевоплотиться в Джеймса Бонда очень понравилась.

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"Мне несколько раз звонили, это правда. Причем, это было после того, как я снялся в "Списке Шиндлера" (драматическая картина о геноциде евреев). Это было где-то 26 лет назад. Я знаю, что они рассматривали разных актеров на эту роль, я был среди них", – рассказал актер.

Однако, когда жена Лиама Нисона узнала об этом предложении, она категорически была против:

Дорогой мой, если тебе предложат роль Джеймса Бонда и ты согласишься – мы никогда не поженимся,

– дополнил Лиам Нисон.

Кто такой Джеймс Бонд

Главный персонаж романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI-6. Получил широкую популярность после начала экранизации его романов. Серия фильмов о Джеймсе Бонде именуется "бондианой" и является одной из самых продолжительных серий фильмов в истории. С 1962 по 2015 годы вышли 24 фильма.

Кто сыграл Джеймса Бонда