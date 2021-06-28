Відомо, що Ліаму Нісону ідея перевтілитися в Джеймса Бонда дуже сподобалася.

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"Мені кілька разів телефонували, це правда. Причому, це було після того, як я знявся у "Списку Шиндлера" (драматична картина про геноцид євреїв). Це було десь 26 років тому. Я знаю, що вони розглядали різних акторів на цю роль, я був серед них", – розповів актор.

Однак, коли дружина Ліама Нісона дізналася про цю пропозицію, вона категорично була проти:

Дорогий мій, якщо тобі запропонують роль Джеймса Бонда і ти погодишся – ми ніколи не одружимося,

– доповнив Ліам Нісон.

Хто такий Джеймс Бонд

Головний персонаж романів британського письменника Яна Флемінга про вигаданого агента MI-6. Здобув широку популярність після початку екранізації його романів. Серія фільмів про Джеймса Бонда іменується "бондіаною" і є однією з найбільш тривалих серій фільмів в історії. З 1962 по 2015 роки вийшли 24 фільми.

Хто зіграв Джеймса Бонда