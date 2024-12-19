Однако, несмотря на публичное признание, они стараются держать свою семью подальше от чрезмерного внимания прессы и поклонников. Они тщательно охраняют свои отношения от лишних вторжений.

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Что известно о личной жизни Виктории Литвиненко и Сергея Стрельникова

Актеры Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников признаются, что их характеры не позволяли им сразу найти общий язык. Это стало одной из причин, почему они долго не женились. По словам Литвиненко, они оба были достаточно самостоятельными и упрямыми людьми, что требует определенного времени для того, чтобы построить гармоничные отношения. Однако, конце концов, Сергей сделал предложение, и этот момент стал для Виктории настоящим праздником, который она до сих пор помнит с невероятной радостью.

Они праздновали день свадьбы только в кругу ближайших друзей и родственников, что сделало его еще более значимым и особенным для них. Виктория вспоминает, что именно в тот момент она почувствовала настоящее счастье, и с радостью говорит, что, если бы была такая возможность, повторила бы этот день снова. Она не перестает радоваться своему выбору и считает, что приняла лучшее решение.



Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников / Фото из инстаграма актрисы

В отношениях пары есть еще одна важная тема – ревность. Хотя Виктория и Сергей уверены, что не дают друг другу повода для таких эмоций, все же Стрельников признает, что иногда не может сдержать своих чувств, когда видит, как другие обращают внимание на его жену.

"Я понимаю, что моя жена очень красивая, и это может вызвать интерес у других мужчин, поэтому я, конечно, ревную. Но я стараюсь не давать повода для ревности", – признается актер.

Виктория же отмечает, что в ее случае муж не дает поводов для таких переживаний.

Актерам комфортно в паре не только вне кадра, а и во время работы.

Мы хорошо знаем друг друга, мы понимаем, где я ставлю паузу, а где Вика делает свой акцент,

– рассказывает Сергей.

Такая гармония в работе не случайна, ведь актеры работают вместе не только в сериале, но и имеют общий опыт работы в одной актерской школе. Однако даже в профессиональной среде, когда речь идет об эмоциональных сценах, личные чувства могут влиять на игру. Например, Сергей признается, что ему было трудно выполнять сцены измены, поскольку он очень любит Викторию, и это заставляет его эмоционально переживать такие моменты.

Мы все равно остаемся людьми, даже если мы актеры, и это не всегда легко – играть такие моменты,

– объясняет Стрельников.



Виктория Литвиненко и Сергей Стрельников / Фото из инстаграма актрисы

В их семье растет пятилетний сын Сильвестр, а у Виктории также есть дочь Варвара от предыдущего брака с актером Романом Ясиновским. Супруги активно занимаются воспитанием детей, а также помогают друг другу в быту. Сергей часто берет на себя домашние обязанности. Виктория занимается большей частью хозяйственных дел, но когда у нее не хватает времени или сил, Сергей всегда готов помочь.

Они имеют общий бюджет, что позволяет каждому свободно пользоваться средствами, когда это необходимо.

Эти супруги не только успешно работают вместе, но и активно поддерживают друг друга в повседневной жизни. Они доказали, что гармония в отношениях, поддержка и взаимопонимание является ключом к созданию крепкой семьи.