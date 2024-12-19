Однак, попри публічне визнання, вони намагаються тримати свою родину якомога далі від надмірної уваги преси та шанувальників. Вони ретельно охороняють свої стосунки від зайвих вторгнень.

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Що відомо про особисте життя Вікторії Литвиненко та Сергія Стрельникова

Актори Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельников зізнаються, що їхні характери не дозволяли їм одразу знайти спільну мову. Це стало однією з причин, чому вони довго не одружувались. За словами Литвиненко, вони обидва були достатньо самостійними та впертими людьми, що вимагає певного часу для того, щоб побудувати гармонійні стосунки. Проте, зрештою, Сергій зробив пропозицію, і цей момент став для Вікторії справжнім святом, яке вона досі пам'ятає з неймовірною радістю.

Вони святкували день весілля лише в колі найближчих друзів і родичів, що зробило його ще більш значущим та особливим для них. Вікторія згадує, що саме в той момент вона відчула справжнє щастя, і з радістю говорить, що, якби була така можливість, повторила б цей день знову. Вона не перестає радіти своєму вибору і вважає, що прийняла найкраще рішення.



Вікторія Литвиненко і Сергій Стрельников / Фото з інстаграму акторки

У стосунках пари є ще одна важлива тема – ревнощі. Хоча Вікторія та Сергій впевнені, що не дають одне одному приводу для таких емоцій, все ж Стрельников визнає, що іноді не може стримати своїх почуттів, коли бачить, як інші звертають увагу на його дружину.

"Я розумію, що моя дружина дуже красива, і це може викликати інтерес в інших чоловіків, тому я, звісно, ревную. Але я намагаюся не давати приводу для ревнощів", – зізнається актор.

Вікторія ж відзначає, що в її випадку чоловік не дає приводів для таких переживань.

Акторам комфортно у парі не лише поза кадром, а і під час роботи.

Ми добре знаємо одне одного, ми розуміємо, де я ставлю паузу, а де Віка робить свій акцент,

– розповідає Сергій.

Така гармонія в роботі не випадкова, адже актори працюють разом не тільки в серіалі, але й мають спільний досвід роботи в одній акторській школі. Однак навіть у професійному середовищі, коли мова йде про емоційні сцени, особисті почуття можуть впливати на гру. Наприклад, Сергій зізнається, що йому було важко виконувати сцени зради, оскільки він дуже любить Вікторію, і це змушує його емоційно переживати такі моменти.

Ми все одно залишаємося людьми, навіть якщо ми актори, і це не завжди легко – грати такі моменти,

– пояснює Стрельников.



Вікторія Литвиненко і Сергій Стрельников / Фото з інстаграму акторки

У їхній родині росте п'ятирічний син Сильвестр, а у Вікторії також є донька Варвара від попереднього шлюбу з актором Романом Ясиновським. Подружжя активно займається вихованням дітей, а також допомагає одне одному у побуті. Сергій часто бере на себе домашні обов'язки. Вікторія займається більшою частиною господарських справ, але коли у неї не вистачає часу чи сил, Сергій завжди готовий допомогти.

Вони мають спільний бюджет, що дозволяє кожному вільно користуватися коштами, коли це необхідно.

Це подружжя не лише успішно працює разом, а й активно підтримує одне одного у повсякденному житті. Вони довели, що гармонія у стосунках, підтримка і взаєморозуміння є ключем до створення міцної родини.