Шрайбер высказался о поддержке Украины в США и о скандальной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на NV.

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Лиев Шрайбер о поддержке Украины

Лиев Шрайбер считает, что к людям в США пришло осознание, "насколько важно поддерживать Украину". Актер предполагает, что даже американский лидер понял, что это нужно продолжать делать.

Шрайбер также заявил, что ему жаль, что встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете состоялась. Напомним, что спор между президентами произошел 28 февраля 2025 года.

Я бы хотел, чтобы ее не было. Но я был поражен тем, как президент Украины себя вел, как он все выдержал. И одна из положительных вещей, которая, по моему мнению, из этого вышла – это то, что это действительно сплотило Европу. Они осознали, насколько важно, чтобы они тоже активнее поддерживали Украину. И я думаю, что это был очень важный результат,

– сказал актер.

Лиев отметил, что ситуация в США меняется, а "люди начинают снова осознавать, насколько важна эта борьба".

Ранее мы сообщали, что солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс поддержал Украину на концерте в Лондоне.

Что известно о Лиеве Шрайбере?